Quince noticias y otras más para entender el 2025 en en República Dominicana

El 2025 fue un año lleno de retos y emociones para la población dominicana. Doce meses que marcaron a la sociedad y dejaron recuerdos imposibles de borrar.

También se vivieron momentos entretenidos que mantuvieron a la comunidad pegada a sus pantallas y que influyeron en la historia dominicana, dejando frases icónicas para la cultura popular.

En todo esto influyeron estos 15 casos que impactaron a la República Dominicana en 2025:

1. La tragedia del Jet Set

Este suceso ocurrió el 8 de abril, a las 12:44 de la madrugada, cuando se desplomó el techo de la discoteca “Jet Set” durante una fiesta con el cantante Rubby Pérez, mientras interpretaba su canción “Color de Rosa”.

Más de 400 personas se encontraban disfrutando de esta tradicional fiesta de todos los lunes con diversos artistas en el centro de diversión.

Esta tragedia causó la muerte de 236 personas y dejó a más de 180 heridas. Las autoridades pertinentes trabajaron durante tres días para lograr sacar a los sobrevivientes y los cadáveres de debajo de los escombros.

Este suceso separó a decenas de familias y dejó cientos de niños en la orfandad. Sin dudas, un día que quedará marcado en la historia y en el corazón de los dominicanos.

2. El huracán Melissa

El ciclón más destructivo del 2025 y uno de los más intensos jamás registrados en el Atlántico, ingresó al país a finales del mes de octubre como tormenta tropical. El fenómeno natural provocó inundaciones en barrios de Santo Domingo y otras provincias del sur. Esta tormenta dejó a tres comunidades de la provincia Duarte incomunicadas, mientras en Constanza y Tireo, provincia La Vega, se reportaron daños en los cultivos y parcelas agrícolas por inundaciones.

Una calle de Neyba inundada por las intensas lluvias del huracán Melissa.LISTIN DIARIO

A causa de la situación de emergencia, el Gobierno activó dos alberges para la población vulnerable y se paralizó por completo la vida económica y social, la docencia, el trabajo de los agricultores y el traslado de enfermos.

3. El apagón nacional

Un apagón general “Blackout” registrado el 11 de noviembre, afectó los servicios del Metro de Santo Domingo y el teleférico, provocando pérdidas económicas e inconformidad en la población. Este problema se originó en la subestación de San Pedro de Macorís a causa de una avería originada en el sistema de transmisión, según informó la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED). De acuerdo con los registros periodísticos de Listín Diario, este es el apagón número 89 presentado en el país desde el 1988 hasta la fecha.

El apagón general causó estragos en el sector transporte.ARCHIVO/LD

4. Caso Senasa

Este es el caso de corrupción y pago de sobornos más grave que ha presentado la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), según su titular Mirna Ortiz.

El exdirector de Senasa, Santiago Hazim, cuando era conducido a una de las audiencias de medidas de coerción contra los imputados.JORGE MARTÍNEZ/LD

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) presentó un fraude de alrededor de 15 mil millones de pesos con más de dos mil millones de pesos que fueron dirigidos para pagar sobornos a las máximas autoridades de la ARS estatal. Para los siete de los 10 encartados en el caso se les solicitó prisión preventiva como medida de coerción, siendo uno de estos el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, quien recibió 18 meses de detención.

Entre los cargos contra los imputados están coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

5. La desaparición de Roldany Calderón

El 30 de marzo Roldany Calderón, de tres años de edad, desapareció mientras jugaba en el patio de la casa de su tía en la comunidad Los Tablones, en Manabao, provincia La Vega. Según el relato de su padre, el menor se encontraba jugando con dos niñas y de un momento a otro se les perdió de vista. Para el 3 de abril, la búsqueda se intensificó con más de 150 personas, incluyendo unidades caninas y drones.

Roldany Calderón, de tres años, desapareció mientras jugaba en el patio de la casa el domingo 30 de marzo de 2025Listín Diario

A pesar de que un mes y 13 días después de la desaparición un allegado a la familia ofreció un millón de pesos como recompensa a quien brinde información sobre el paradero del niño, hasta el momento los padres de Roldany Calderón continúan sin saber dónde se encuentra su hijo.

6. Stephora Anne-Mircie Joseph

La estudiante Stephora, de 11 años, murió en una excursión de un colegio.

Una menor de nacionalidad haitiana falleció el 14 de noviembre, a la edad de 11 años, a causa de asfixia mecánica según la autopsia. Este evento ocurrió durante una excursión escolar del Colegio Da Vinci en la Hacienda los Caballos en Gurabo, cuando la niña cayó a la piscina de más de seis pies de profundidad. Su cuerpo permaneció más de 30 minutos en el agua y fue sacado por un estudiante quien dio el llamado de alerta.

Stephora Joseph murió por asfixia mecánica por ahogamiento, de acuerdo a la autopsia

7. Situación del Metro

Personas esperando fuera de una estación del Metro de Santo DomingoGlauco Moquete

A lo largo del año, el Metro de Santo Domingo presentó diversas problemáticas como también avances prometidos años atrás. El sistema de transporte masivo tuvo varias fallas eléctricas que afectaron directamente a la economía del país durante este período, provocando paralización y retrasos en el servicio de movilidad a las personas, quienes a través de las redes sociales se mantuvieron expresando su molestia e inconformidad ante la situación.

No obstante, también presentó cambios como la extensión de los vagones en la Línea 1, con el objetivo de resolver la saturación de personas en horas pico. Además, se amplió el horario siendo de 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche, para las personas que necesitan movilizarse más temprano a sus labores.

8. Huelgas en La Cuaba en contra del vertedero

Comunitarios del sector La Cuaba han realizado protestas en contra de un relleno sanitario que se quieren construir en la comunidad.LEONEL MATOS/LD

Residentes de La Cuaba, en el municipio Pedro Brand, intensificaron sus quejas contra el proyecto de construcción de un relleno sanitario en el paraje El Aguacate, a través de protestas pacíficas y marchas, denunciando que afectará la salud y bienestar de sus familias.

Este vertedero pretende sustituir el Vertedero de Duquesa, que planea dar fin a sus labores entre febrero y marzo de 2026. Esta posible instalación mantiene en alerta a los residentes para promover el rechazo, lo que ocasionó un incremento en las actividades delictivas.

9. Desaparición Sudiksha Konanki Chowdary

Una joven india de 20 años desapareció el 6 de marzo mientras caminaba en la playa del Hotel Riu, en Punta Cana, provincia La Altagracia. Para su búsqueda se desplegaron brigadas por mar, aire y tierra con el objetivo de conocer el paradero de Konanki, a la que también se sumó la embajada de su país en República Dominicana, sin embargo, su paradero sigue siendo un misterio.

La desaparición de la joven india de 20 años sigue siendo un misterio.ARCHIVO/LD

La adolescente había viajado con un grupo de estudiantes de la Universidad de Pittsburgh y se encontraba con uno de los amigos con los que viajaba, así como también con otras personas que no formaban parte de su grupo, siendo Joshua Steven Riibe, estudiante de la Universidad de Minnesota de 22 años, el último en verla con vida.

Durante la exhaustiva búsqueda, la Policía Nacional explicó que la Procuraduría General de la República (PGR), el Buró Federal de Investigación (FBI), el Enlace Internacional de la embajada estadounidense en el país, Ejército, Armada y Fuerza Aérea de República Dominicana, así como la Defensa Civil y otros organismos de socorro, intensificaron el rastreo de esta joven.

10. Fueron eliminados artículos que sancionaban relaciones homosexuales en Policía y Fuerzas Armadas

Fotografía muestra bandera LGBTIQ.Fuente Externa

El Tribunal Constitucional (TC) declaró institucionales algunos de los artículos que sancionaban la homosexualidad con penas de prisión correccional en la Ley de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esta decisión fue interpuesta por Anderson Javiel Dirocie de León y Patricia M. Santana Nina.

El TC concluyó que la sanción se fundamentaba en una percepción discriminatoria y estigmatizante por orientación sexual, lo que significaba una intromisión en la dignidad de las personas, a pesar de que, dedujo que el fin de esta norma era “preservar la disciplina” entre los miembros de las instituciones castrenses y policiales.

11. Operación Lanza del Sur

Operativo que tiene como propósito luchar contra el tráfico de drogas y armas, desarrollado por Estados Unidos en América Latina contra organizaciones criminales transnacionales. Fue anunciado el 13 de noviembre por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien luego fue recibido en República Dominicana en el Palacio Nacional para fortalecer la cooperación de ambas naciones.

Secretario de guerra de EE. UU., Pete Hegseth, dijo en República Dominicana que se debe enfrentar a los "narcoterroristas y narcotraficantes" y sus actividades ilegales con acciones fuertes y rápidas



El gobierno dominicano le cedió de manera temporal espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas a Estados Unidos. Para el 18 de noviembre las autoridades habían realizado un total de tres intervenciones en la provincia de Pedernales, donde las unidades de la DNCD y efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea decomisaron un total de 1,666 kilogramos de cocaína, marihuana, comida, documentos y seis individuos.

12. Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña

El estudiante Alexander Jiménez Galván ingresó con una escopeta calibre 12 en su vehículo a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde llevó a cabo un tiroteo dentro del recinto el 16 de octubre, dejando herido a Lyedgers Encarnación un joven de 35 años que trabajaba como seguridad de la academia estatal, quien falleció el 18 de ese mes, mientras recibía atención médica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Alexander Jiménez GalvánPolicía Nacional

13. Fallecimiento de María Cristina Camilo

La primera actriz dominicana e ícono de la radio y televisión, falleció el viernes 5 de septiembre a los 107 años de edad. Cristina Camilo fue la primera mujer en aparecer en pantalla durante el programa “Romance Campesino”. Recibió varios premios como “El Gran Micrófono de Oro”, siendo otorgado cuatro veces durante su trayectoria.

María Cristina Camilo, primera mujer dominicana que apareció como presentadora de un programa de televisión.Archivo LD

14. La casa de Alofoke

Finalistas de “La casa de Alofoke 2”.Foto: Instagram

Este reality show de convivencia encabezado por Santiago Matías (Alofoke), se estrenó el 11 de julio de este año, registrando 328,405, 845 vistas en YouTube a través del canal Alofoke Radio Show durante todo el mes de su primera versión, según los organizadores que calcularon el total. Esta transmisión se convirtió en un hito de la comunicación en el país por los 30 días en vivo y la audiencia promedio de un millón de dispositivos conectados.

En su segunda versión iniciada el 20 de octubre, este fenómeno digital acumuló más de 500 millones de reproducciones, ganando un Record Guinness a la transmisión en vivo más larga del mundo. Se mantuvo al aire de manera ininterrumpida por más de 900 horas y contó con una audiencia promedio de dos millones de dispositivos conectados diariamente y en su último día alcanzó los tres millones.

15. El regidor y el narcotráfico

regidor Edickson Herrera Silvestre, regidor por el Distrito Nacional del PRM, gastó US$200,000 en la compra de una embarcación para transportar la droga hacia los Estados Unidos.

El regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre; el general William Durán Jerez y un hombre llamado José Aponte Torres admitieron que traficaban drogas a Estados Unidos.

El trío de narcotraficantes firmó un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para colaborar y ofrecerles informaciones.

Dos de ellos ya fueron condenados a 87 meses de prisión y el regidor, electo dos veces por el Distrito Nacional, tiene cita para este 8 de enero.

Edickson Herrera y William Durán, el resumen de un caso de narcotráfico que toca la política de RD

Otros importantes

•Ángel Martínez, el autodenominado “detective” enfrentó una serie de demandas por difamación e injuria.

•Maxy Montilla, cuñado de Danilo Medina, firmó acuerdo con el Ministerio Público y devolvió más de 3,000 millones de pesos.

•Decenas de dominicanos protestaron en Friusa, provincia La Altagracia, por entender que este era un enclave peligroso de millares de haitianos en República Dominicana.

•Murieron el papa Francisco y José “Pepe” Mujica.

•El primer desfile de Oscar de la Renta en el país para celebrar el 60 aniversario de la marca.