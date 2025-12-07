La cronología del caso Senasa: Un vistazo rápido para entender el proceso contra Santiago Hazim

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, acudió este sábado a la Procuraduría General acompañado de su abogado, en medio de una investigación por presunta corrupción que involucra millonarios contratos, transferencias irregulares de fondos y cuestionamientos a la gestión de una de las instituciones clave para la cobertura médica pública en el país.

Siete personas más también se presentaron ante la institución persecutora como parte de las pesquisas. A continuación, los hechos más relevantes de este proceso en una cronología que ayuda a comprender su evolución:

25 de junio

El partido Fuerza del Pueblo denunció que Senasa sufría una grave crisis administrativa y gerencial. Señalaron que el seguro de los dominicanos estaba quebrado.

30 de junio

El presidente Luis Abinader negó que Senasa estuviera en déficit y acusó a sectores de oposición de intentar desacreditar los avances de la institución.

2 de julio

El Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció atrasos en los pagos a médicos y centros privados desde septiembre de 2024.

4 de julio

Senasa suspendió temporalmente la entrega a domicilio de medicamentos.

Ese mismo día, la exdirectora Alma Bobadilla pidió que la institución sea auditada de manera integral.

5 de julio

El expresidente Leonel Fernández apoyó la auditoría de la Cámara de Cuentas.

6 de julio

El exmandatario Danilo Medina lamentó la crisis y pidió una intervención urgente.

8 de julio

El Ministerio Público lanzó una operación anticorrupción que incluye contratos de Senasa, Inaipi y Edes.

La Cámara de Cuentas confirmó dos auditorías en proceso.

Eduardo Read y sus abogados al llegar al edificio de la Procuraduría General de la República Dominicana

10 de julio

Hazim defendió su gestión alegando crecimiento y un incremento de 248% en inversión en salud.

13 de Agosto

Hazim, designado el 24 de agosto de 2020, fue destituido el 13 de agosto de 2025 tras denuncias de irregularidades administrativas.

15 de agosto

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló un contrato directo con Farmacard, alegando violación a la Ley 340-06 y falta de transparencia.

17 de agosto

Abinader designó a José Luis López Pérez como director de Promese/Cal.

También sustituyó a Hazim por Edward Guzmán Padilla como titular de Senasa.

8 de septiembre

El presidente Abinader informó que el Ministerio Público investigaba posibles delitos en Senasa.

También, el Grupo Read defendió más de dos millones de atenciones auditadas.

9 de septiembre

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó RD$6,000 millones para Senasa en medio de las indagatorias.

10 de septiembre

Organizaciones civiles denunciaron un presunto desfalco de RD$9,059 millones mediante transacciones ficticias.

En tanto que la Sisalril anunció una auditoría técnica a la ARS estatal.

13 de septiembre

El Gobierno entregó a la Procuraduría un informe con hallazgos graves en Senasa.

14 de septiembre

La DGCP aclaró que los contratos entre Senasa y PSS se rigen por Ley 87-01, no por Compras y Contrataciones.

15 de septiembre

Abinader pidió esperar la actuación del Ministerio Público.

16 de septiembre

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a Nuria Piera entregar materiales de su investigación televisiva.

Asimismo, el exdirector Chanel Rosa Chupany aseguró que en esa institución existían dos contabilidades: una auténtica para la institución y otra alterada para la Sisalril. Su denuncia la hizo en el programa Despierta con CDN.

Farmacard defendió la transparencia de sus contratos y reportó ahorros significativos al Estado.

24 de septiembre

Hazim reapareció públicamente y defendió su administración. Dijo haber trabajado con ética y que fue la primera persona en alertar el fraude, en noviembre del año 2024.

29 de septiembre

Senasa abrió licitación para un nuevo sistema de distribución de medicamentos.

30 de septiembre

El Idoppril aseguró que la transferencia de fondos no afectó sus operaciones.

1 de octubre

La empresa Carimed Services garantizó legalidad y buenas prácticas en sus negocios con Senasa.

21 de noviembre

La Procuraduría anunció que pronto habrá novedades del proceso judicial.

06 de diciembre

Santiago Hazim compareció ante el Ministerio Público junto a otras siete personas. Fue dejado bajo arresto.