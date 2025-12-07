senasa
La cronología del caso Senasa: Un vistazo rápido para entender el proceso contra Santiago Hazim
De las denuncias a la investigación por el Ministerio Público
El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, acudió este sábado a la Procuraduría General acompañado de su abogado, en medio de una investigación por presunta corrupción que involucra millonarios contratos, transferencias irregulares de fondos y cuestionamientos a la gestión de una de las instituciones clave para la cobertura médica pública en el país.
Siete personas más también se presentaron ante la institución persecutora como parte de las pesquisas. A continuación, los hechos más relevantes de este proceso en una cronología que ayuda a comprender su evolución:
25 de junio
El partido Fuerza del Pueblo denunció que Senasa sufría una grave crisis administrativa y gerencial. Señalaron que el seguro de los dominicanos estaba quebrado.
30 de junio
El presidente Luis Abinader negó que Senasa estuviera en déficit y acusó a sectores de oposición de intentar desacreditar los avances de la institución.
2 de julio
El Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció atrasos en los pagos a médicos y centros privados desde septiembre de 2024.
4 de julio
Senasa suspendió temporalmente la entrega a domicilio de medicamentos.
Ese mismo día, la exdirectora Alma Bobadilla pidió que la institución sea auditada de manera integral.
5 de julio
El expresidente Leonel Fernández apoyó la auditoría de la Cámara de Cuentas.
6 de julio
El exmandatario Danilo Medina lamentó la crisis y pidió una intervención urgente.
8 de julio
El Ministerio Público lanzó una operación anticorrupción que incluye contratos de Senasa, Inaipi y Edes.
La Cámara de Cuentas confirmó dos auditorías en proceso.
10 de julio
Hazim defendió su gestión alegando crecimiento y un incremento de 248% en inversión en salud.
13 de Agosto
Hazim, designado el 24 de agosto de 2020, fue destituido el 13 de agosto de 2025 tras denuncias de irregularidades administrativas.
15 de agosto
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló un contrato directo con Farmacard, alegando violación a la Ley 340-06 y falta de transparencia.
17 de agosto
Abinader designó a José Luis López Pérez como director de Promese/Cal.
También sustituyó a Hazim por Edward Guzmán Padilla como titular de Senasa.
8 de septiembre
El presidente Abinader informó que el Ministerio Público investigaba posibles delitos en Senasa.
También, el Grupo Read defendió más de dos millones de atenciones auditadas.
9 de septiembre
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó RD$6,000 millones para Senasa en medio de las indagatorias.
10 de septiembre
Organizaciones civiles denunciaron un presunto desfalco de RD$9,059 millones mediante transacciones ficticias.
En tanto que la Sisalril anunció una auditoría técnica a la ARS estatal.
13 de septiembre
El Gobierno entregó a la Procuraduría un informe con hallazgos graves en Senasa.
14 de septiembre
La DGCP aclaró que los contratos entre Senasa y PSS se rigen por Ley 87-01, no por Compras y Contrataciones.
15 de septiembre
Abinader pidió esperar la actuación del Ministerio Público.
16 de septiembre
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a Nuria Piera entregar materiales de su investigación televisiva.
Asimismo, el exdirector Chanel Rosa Chupany aseguró que en esa institución existían dos contabilidades: una auténtica para la institución y otra alterada para la Sisalril. Su denuncia la hizo en el programa Despierta con CDN.
Farmacard defendió la transparencia de sus contratos y reportó ahorros significativos al Estado.
24 de septiembre
Hazim reapareció públicamente y defendió su administración. Dijo haber trabajado con ética y que fue la primera persona en alertar el fraude, en noviembre del año 2024.
29 de septiembre
Senasa abrió licitación para un nuevo sistema de distribución de medicamentos.
30 de septiembre
El Idoppril aseguró que la transferencia de fondos no afectó sus operaciones.
1 de octubre
La empresa Carimed Services garantizó legalidad y buenas prácticas en sus negocios con Senasa.
21 de noviembre
La Procuraduría anunció que pronto habrá novedades del proceso judicial.
06 de diciembre
Santiago Hazim compareció ante el Ministerio Público junto a otras siete personas. Fue dejado bajo arresto.