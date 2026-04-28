Una jugada del dominicano Montero, es elegida la mejor de la Euroliga por los aficionados

Una jugada del dominicano del Valencia Basket, Jean Claudio Montero Berroa, en la prórroga del partido de la jornada 27 de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv ha sido elegida por los aficionados como la mejor de la competición bajo el reconocimiento de ‘Momento Mágico Motorola de la Temporada 2025-26'.

En la prórroga de dicho partido, Montero recibió el balón cuando el reloj de posesión estaba a punto de agotarse y, mientras Vasilije Micic cambiaba de marca para defenderlo tras un bloqueo y continuación, Montero dejó con un drible a Micic a su izquierda y con otro le hizo caer antes de encestar un triple sobre la bocina.

Fue un momento clave que dio al Valencia una ventaja de 91-93 que no volvió a perder, logrando la victoria por 99-104.

Montero obtuvo la mayor cantidad de votos de los aficionados —emitidos a través del sitio web de la Euroliga y en las redes sociales— por delante de Wade Baldwin IV, del Fenerbahçe Beko Estambul, y su canasta de la victoria en Atenas, la conexión de 'alley-oop' entre el dúo del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado, Codi Miller-McIntyre y Joel Bolomboy, y la canasta de la victoria de Kendrick Nunn para el Panathinaikos AKTOR Atenas contra el Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Montero, de 22 años, quien también ganó el premio Estrella Revelación de la Euroliga, se une como ganador de este galardón a Nunn, quien lo obtuvo el año pasado, Anthony Randolph, Jan Vesely, Deni Avdija, Kostas Sloukas, Dante Exum y Moses Wright.