¿Quién es Pete Hegseth? Un repaso a la vida del secretario de Guerra de EE.UU. que visitó RD

República Dominicana recibió este miércoles a Pete Hegseth, marcando la primera vez en que un secretario de Guerra en funciones de Estados Unidos arriba al país.

En su visita, el jefe del Pentágono estadounidense se reunió con el presidente Luis Abinader, quien autorizó de manera el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Video Pete Hegseth agradece a Abinader por permitir uso de aeropuetos de RD para lucha contra drogas



Hegseth, de 45 años, fue nominado por el presidente estadounidense Donald Trump en noviembre de 2024 para la posición y juramentado como el 29 º secretario de defensa norteamericano el 25 de enero de 2025, posición que pasó a llamarse secretario de guerra en septiembre de este año.

Oficial de infantería de la Guardia Nacional del Ejército estadounidense, presentador de televisión y escritor, Hegseth tiene un largo historial en la vida pública desde sus años estudiantiles, hasta que emergió como aliado de Trump en su primera candidatura presidencial en 2016.

Su participación militar inició 2003 tras graduarse de la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, participando en diversos despliegues en servicio activo durante su servicio, incluyendo operaciones en la Bahía de Guantánamo, Irak y Afganistán.

También ocupó varios puestos de personal en la Guardia Nacional.

Esta trayectoria lo hizo merecedor de varias condecoraciones militares, entre estas dos Medallas Estrella de Bronce, la Medalla de Encomio Conjunto, dos Medallas de Encomio del Ejército, la Insignia de Infantería de Combate (CIB) y la Insignia de Infantería Experto (EIB).

Como secretario de Guerra, su posición ha sido controvertida por sus creencias ideológicas y accionar al frente del Pentágono. A su llegada presionó para eliminar lo que él veía como los impactos de la “cultura woke” en el ejército, no solo eliminando los programas de diversidad del departamento, sino también limpiando bibliotecas y sitios web de material considerado divisivo.

Según precisa la agencia de noticias Associated Prees, el resultado de estas acciones fue la retirada y revisión de cientos de libros en las academias militares, que acabaron incluyendo títulos sobre el Holocausto y las memorias de Maya Angelou. También resultó en la eliminación de miles de sitios web que honraban las contribuciones de mujeres y grupos minoritarios.

De igual forma, lideró la retirada de todas las tropas transgénero del ejército, tras una orden ejecutiva de Trump, acción descrita como “deshumanizante” o de “crueldad abierta”.

Video Estados Unidos usará aeropuertos de San Isidro y AILA en su despliegue contra narcos en el Caribe



Asimismo, implementó una nueva política de prensa en el Pentágono, que provocó la entrega de credencial y salida de periodistas de medios como The New York Times, The Associated Press, CNN y The Washington Post de las instalaciones, tras no aceptar la política, que aseguraron restringiría a cobertura de noticias aprobadas por Hegseth.

Hegseth ha enfrentado acusaciones de agresiones sexuales y conducta inapropiada en varias ocasiones. En el año 2017, una mujer lo acusó de agredirla en una habitación de hotel en Monterrey, California. El funcionario estadounidense ha negado siempre las acusaciones de este tipo.

Signal Chat

Medios estadounidenses también relatan el escándalo de Signal, que fueron chats donde se discutió información confidencial o clasificada sobre defensa nacional, donde entre otras personas participaron un periodista, la esposa de Hegseth y su hermano.

Esto lo puso en el ojo público y crítico de estadounidenses que pidieron su destitución del cargo, entendiendo estas acciones ponían en peligro la seguridad nacional.

El primer chat, organizado por el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, incluyó a varios miembros del gabinete y salió a la luz porque Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, fue agregado al grupo.

El contenido de ese chat, que publicó The Atlantic, muestra que Hegseth enumeró los sistemas de armas y un cronograma para el ataque a los hutíes respaldados por Irán en Yemen el mes pasado.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, en el Palacio Nacional de República Dominicana junto al presidente dominicano Luis AbinaderJosé Alberto Maldonado/LD

Hegseth había afirmado anteriormente que no se compartió ninguna información clasificada ni planes de guerra en el chat con el periodista.

El Times informó que el segundo chat contenía las mismas horas de lanzamiento de aviones de guerra que el primero. Varios funcionarios, tanto antiguos como actuales, han afirmado que compartir esos detalles operativos antes de un ataque sin duda habría sido clasificado y que su divulgación podría haber puesto en peligro a los pilotos.

Creencias

Hegseth forma parte de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas, una red ultraconservadora de congregaciones cristianas, que practica el complementarismo, la idea patriarcal de que hombres y mujeres tienen diferentes roles designados por Dios. En esta iglesia las mujeres no pueden ocupar puestos de liderazgo y si están casadas deben someterse a sus esposos.

Esto está alineado a opiniones realizadas por el secretario de guerra sobre las mujeres, ya que antes de su nominación había cuestionado el rol de las mujeres que sirven en combate en el ejército.

Presentador y escritor

Se unió a Fox News en 2014, pasando a ser coanfitrión del programa Fox Friends en 2017, hasta su salida en 2024.

Ha escrito cinco libros, entre estos el bestseller del New York Times, The War on Warriors (2024).

Esposo

Se ha casado tres veces, siendo su actual esposa Jennifer Rauchet, con quien se casó en 2019 y tienen una hija.