Otro récord Guinness para RD: “La casa de Alofoke 2” gana como la transmisión en vivo más larga

"La casa de Alofoke 2" ganó el Récord Guinness a la transmisión en vivo más larga del mundo. Inició su segunda temporada con 20 habitantes el 20 de octubre y culminó este 27 de noviembre.

El objetivo era superar las 624 horas y la segunda temporada del reality de convivencia estuvo al aire de manera ininterrumpida por más de 900 horas a través del canal de Alofoke Radio Show. La transmisión tuvo una audiencia promedio 2 millones de dispositivos conectados diariamente, pero en su último día alcanzó los 3 millones.

El país también tiene el mofongo más grande del mundo (julio 2025), el majarete más grande del mundo (2024), el sancocho más grande del mundo (2023), el mangú más grande del mundo (octubre 2021), baile de bachata más grande del mundo (diciembre 2021), el baile de merengue más grande (2019) y el mojito más grande del mundo (2016).

Los dominicanos también han conquistado otros títulos como el presidente más longevo de la historia (Joaquín Balaguer); el locutor David Maggiolo fue el primero en obtener el premio Guinness, en 1986, por más de 500 horas animando en vivo; la mayor cantidad de personas jugando dominó; Romeo Santos como el artista solista con la mayor cantidad de álbumes número uno en la lista de fin de año de Billboard Tropical Album (5 veces).