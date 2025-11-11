apagón nacional
¿Por qué se produjo el apagón general en RD?
A través de un comunicado, han explicado que el servicio de energía eléctrica registra un “apagón” y se encuentran trabajando en la corrección del incidente
La Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de la misma demarcación originaron un disparo en cascada.
Esto afectó a las distintas plantas de transmisión y generación de electricidad a nivel nacional.
A través de un comunicado, han explicado que el servicio de energía eléctrica registra un “apagón”, pérdida total de electricidad, y se encuentran trabajando en la corrección del incidente para restablecerla en el menor tiempo posible.
“ETED presenta sus más sentidas excusas a la población por las molestias causadas y agradece la comprensión por esta situación fortuita que presenta el suministro de electricidad”, lamentaron en la nota.
Mientras tanto, el Metro y Teleférico de Santo Domingo se vieron afectados por el corte, paralizando sus servicios en todas sus estaciones. Las personas que se encontraron utilizándolos tuvieron que abandonar los vagones y estaciones.
En las regiones de San Cristóbal, el Cibao, distintos sectores de la capital y la zona Este se han recolectado las quejas ante estos cortes de la electricidad, donde distintos usuarios en las redes sociales lo califican como un “apagón nacional”.