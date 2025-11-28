La Fruta, de trabajar en construcción a fenómeno digital y ganar "La casa de Alofoke 2"

La Fruta no solo ganó el primer lugar de “La casa de Alofoke 2”, sino que se ganó los corazones de los millones de personas que por 38 días siguieron el reality de Santiago Matías a través de YouTube 24 horas los siete días de la semana.

José Manuel de la Cruz, nombre de pila de La Fruta, se llevó a casa el premio de cuatro millones de pesos, un Ferrari Purosangue y una legión de seguidores que disfrutaron del humor y la autenticidad del creador de contenido, y lo convirtieron no solo en una personalidad, sino en un “movimiento”.

El “Team Fruta” tiene de integrantes desde artistas, peloteros, futbolistas hasta el presidente Luis Abinader.

Fruta fue el último participante en ser fichado por Alofoke y llegó al reality luego del empresario rechazar a la presentadora peruana Laura Bozzo tras no acordar sueldo semanal.

Bozzo, quien finalmente se unió en los últimos días, recibió una suma de dinero y firmó el contrato para unirse como participante de la segunda temporada del programa de la telerrealidad; sin embargo, él se negó a pagarle un salario específico cada semana. Así que Fruta entró en su lugar.

Desde el primer día de “La casa de Alofoke 2”, el creador de contenido, radicado en Nueva York, captó la atención del público por su jocosidad y empezó a liderar la tabla de puntuaciones, solo siendo destronado al segundo lugar en algunas ocasiones por el creador de contenido puertorriqueño Michael Flores.

A lo largo de la competencia, Fruta vivió momentos románticos que no han pasado desapercibidos. Desde el inicio del programa se le vio tratar de crear una conexión especial tanto con la modelo panameña Gracie Bon como con la artista urbana La Insuperable, dando pie a algunas de las historias más comentadas de la temporada.

Asimismo, su mancuerna con el humorista Juan Carlos Pichardo Jr.

De trabajar en construcción a fenómeno digital

El creador de contenido, oriundo de Haina, San Cristóbal, se hizo popular por sus videos de humor y escenas de la vida diaria junto a su hijo Andy. Su carisma y estilo jocoso lo han convertido en uno de los influencers más seguidos y consumidos por la diáspora dominicana en Estados Unidos.

A los 18 años trabajó en la zona franca de Haina elaborando ropa interior masculina. Tras completar su jornada, realizaba un diseño de alguna fruta en la fachada de su paquete laboral, lo que dio origen a su nombre artístico “La Fruta”.

Emigró a Estados Unidos hace 10 años buscando una mejor vida para él y sus siete hijos, donde se ha mantenido trabajando en el sector de la construcción.