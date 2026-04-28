Los Filis despiden a Rob Thomson y colocan a Don Mattingly como mánager interino

Alguien tenía que pagar las consecuencias.

Así pues, los Phillies anunciaron el martes el despido del mánager Rob Thomson, quien deja el cargo con el mayor porcentaje de victorias (.568) de cualquier mánager en la historia de la franquicia en la Era Moderna (desde 1900).

Thomson es apenas el segundo mánager en la historia de los Phillies en guiar al equipo a cuatro apariciones consecutivas en la postemporada, pero un inicio de 9-19 este año lo sentenció.

Don Mattingly ha sido nombrado entrenador interino, Dusty Wathan ha sido ascendido a entrenador de banca y Anthony Contreras, entrenador del equipo Triple-A de Lehigh Valley, ha sido nombrado entrenador de tercera base.

Las especulaciones sobre la continuidad de Thomson se intensificaron durante la racha de 10 derrotas consecutivas de los Phillies, que terminó el sábado. Fue la racha de derrotas más larga del equipo desde la de 11 partidos en septiembre de 1999.

El presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, Dave Dombrowski, declaró el martes pasado en Chicago que un cambio de mánager "no se está considerando en este momento". Sus palabras "en este momento" le dejaron margen para cambiar de opinión.

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