La Cuaba en un paraíso ecoturístico y dice mantendrá lucha contra vertedero

De ser una zona ecoturística bordeada por ríos y abundante vegetación, El Aguacate, un sector de La Cuaba, en el municipio Pedro Brand, corre el riesgo de transformarse en un vertedero. Lo que desembocaría en mal olor, basura y contaminación.

Residentes explican que este relleno sanitario ocupará unas 1,600 tareas de tierra, equivalentes a 1,300,000 metros, y pretende sustituir el emblemático Vertedero de Duquesa, que planea dar fin a sus labores entre febrero y marzo de 2026.

Sin embargo, sin importar el espacio que el depósito de basura abarcará, los comunitarios se rehúsan al proyecto.

Zonas verdes de estos sectores

Allí están los arroyos Jurenela, La Pana, Fermín y Laja; estos desembocan en los ríos Matúa e Isabela.

A su vez, la parcela donde fungirá el vertedero colinda con empresas de alimentos, como el vacacional Salto Escondido, campos de golf y los terrenos del Parque Logístico CCN Pedro Brand.

También hay granjas de pollos, que residentes declaran que “constituyen la industria más antigua del lugar”.

Asimismo, en la zona El Aguacate también se desarrolla un proyecto turístico con la construcción de centros de conferencias, villas para estadías temporales y más viviendas.

Ante la situación, una de las voces que se pronuncia en contra de la “lucha no vertedero” explicó que el proyecto le provocará mal impacto a la vegetación.

“Si ponen un vertedero aquí, cuando los lixiviados comiencen a correr por todos estos arroyos, van a hacer un impacto negativo muy grave”, manifestó Pascual Sosa de Jesús, presidente de la junta de vecinos Unido en La Fe en El Aguacate.

Además, asegura que la obra afectará aproximadamente a los 26 mil habitantes del distrito municipal La Cuaba.

Por lo que un clima de incertidumbre abruma a los residentes de La Cuaba, en el municipio de Pedro Brand, debido al ferviente repudio contra la instalación de un vertedero.

Los afectados por el relleno sanitario

Desde las últimas semanas de noviembre y diciembre de este año, la comunidad ha intensificado su desacuerdo con el proyecto. Por lo que han manifestado su desaprobación a través de distintos mecanismos de represión social. Con encendido de velas, vigilia y protestas pacíficas.

Al día de hoy, las viviendas y postes de luz de la zona lucen carteles con la consigna 'No vertedero', obra que, según denuncian los comunitarios, afectará su salud y el bienestar de sus familias.

Sin embargo, el rechazo de la comunidad al relleno sanitario ha escalado hasta convertirse en un repudio contra organismos gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía de Pedro Brand y la empresa privada “Oak House”, supuesta recicladora encargada de llevar a cabo las obras de construcción del vertedero.

En una rueda de prensa encabezada por la comunidad, en el campamento de iglesia evangélica de La Cuaba, el alcalde distrital de la zona, Carlos Montaño, una vez más manifestó su desacuerdo en contra del relleno sanitario, este jueves.

“Estamos aquí opuestos a la empresa Oak House y a la decisión del Ministerio de Medio Ambiente; el distrito municipal de La Cuaba está total, radical y opuesto a la construcción de ese relleno sanitario que no es más que un vertedero”, declaró Montaño.

Enfatizó que el referido vertedero cambiaría para "mal" el estilo de vida de los residentes.

“No estamos dispuestos a soportar que vengan y nos destruyan, nos maltraten y finalmente nos manden al cementerio, porque construido ese relleno o vertedero aquí en esta comunidad, eso es matarnos”, dijo.

Declaran vigilia permanente

La posible instalación del vertedero en La Cuaba ha movilizado a la comunidad a mantener alertas que promuevan su rechazo.

“La Iglesia está unida apoyando el proyecto No vertedero contra el relleno sanitario. Hemos cerrado sus puertas para unirnos a este propósito con vigilias, ayuno y oración en la mañana”, manifestó el comunitario Geraldo Pérez.

Asimismo, señalan que, luego de hacer visible este rechazo, las actividades delictivas se han incrementado en el sector.

“Ahora vienen personas de Pedro Brand, Los Alcarrizos y Villa Altagracia para enfrentar a la comunidad de La Cuaba”, dijo Rafael Mireles, uno de los comunitarios aquejados por la situación.

Al tiempo declaró al Listín Diario que "a esas personas se les ofrece dinero para participar en la confrontación, pero la comunidad está empoderada y no quiere vertedero".

Asimismo, los opositores a este proyecto indicaron que en reiteradas ocasiones han sugerido otros terrenos desérticos, sin ríos ni bosques y con viviendas lejanas para que lleven a cabo el proyecto, pero no han sido escuchados.

Por lo que a una sola voz residentes de La Cuaba piden al presidente de la República, Luis Abinader, que interceda para que no destruyan la comunidad.