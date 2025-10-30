Siete meses sin noticias del paradero de Roldany Calderón

Hoy, 30 de octubre, se cumplen siete meses de la desaparición del niño Roldany Calderón, de 3 años, quien fue perdido de vista mientras se encontraba jugando en casa de una tía, en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega.

Sus padres continúan angustiados, debido a que las autoridades solo les comunican que “están trabajando en el caso” sin ofrecer información concreta; pero sin perder la esperanza de que en algún momento obtendrán noticias de su pequeño hijo.

La madre de Roldany, Carolina Vargas, se encuentra sumergida en una profunda tristeza. “Ella a cada rato llora. Yo mismo salgo a trabajar porque yo tengo que hacerlo y con eso entretengo la mente, pero ella no sale, siempre está en la casa”, relató Efraín, padre del menor.

El domingo 30 de marzo de 2025, Roldany Calderón desapareció mientras jugaba en el patio de la casa de su tía en la comunidad de Los Tablones, Manabao, provincia La Vega. Según el relato de su padre, Efraín Calderón, Roldany estaba jugando con otras dos niñas cuando, en un momento, se le perdió de vista.

Al día siguiente, los familiares y miembros de la comunidad, de manera voluntaria, iniciaron la búsqueda del niño en áreas cercanas a la vivienda donde fue visto por última vez, sin que encontraran al menor.

La Policía Nacional colaboró en los operativos de búsqueda ese mismo día, un poco más tarde.

Para el martes 1 de abril, se sumaron más miembros de la comunidad, voluntarios y policías a las labores de búsqueda en zonas boscosas y de difícil acceso en Manabao, principalmente en el área protegida del parque Armando Bermúdez y el río.

A medida que transcurrían los días, las autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional, Ejército y Defensa Civil se integraron formalmente a las labores de búsqueda e investigación. Desplegando drones, cámaras térmicas y unidades caninas especializadas para rastrear la zona en la que fue visto el niño por última vez.

Sin embargo, tras cumplirse seis meses desde la desaparición, los padres de Roldany Calderón continúan sin saber del paradero del niño.