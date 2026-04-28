Así está el mapa con las alertas incrementadas por el COE por intensas lluvias

Las lluvias siguen causando daños en distintas provincias del país, con inundaciones, localidades incomunicadas, deslizamientos de tierra y hasta ventarrón.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en su reporte de la mañana de este martes, informó que hay 176 viviendas afectadas, tres destruidas; 880 personas desplazadas y 23 comunidades incomunicadas.

En tanto que siete acueductos están fuera de servicio, afectando a 86,500 usuarios.

Provincias en alerta

Este martes dos vaguadas y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) favorecerán la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones: norte, noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza.

El COE incrementó los niveles de alerta a seis provincias en alerta amarilla y 16 en verde, por posibles Inundaciones repentinas urbana y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En alerta amarilla están: María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, en especial Bajo Yuna; Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez.

En alerta verde se encuentran Santiago Rodríguez, Espaillat, Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, Puerto Plata, San Cristóbal, Peravia, La Altagracia, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Monte Plata, El Seibo, La Romana y el Distrito Nacional.

Los daños que reporta el COE se produjeron en Sánchez Ramírez, específicamente en el municipio de Angelina, donde un ventarrón provocó la caída de cinco postes del tendido eléctrico y en la carretera Cotuí-Platanal, otro ventarrón derribó árboles.

También hubo crecida de ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones en La Vega, María Trinidad Sánchez, San Juan y Samaná.