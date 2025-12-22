Red de regidor del PRM: Condenan en EE.UU. a otro implicado en caso de narcotráfico

Un segundo implicado en la red de narcotráfico que encabezaba el regidor del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre, fue condenado en Estados Unidos.

Así lo evidencia la sentencia de un tribunal del Distrito Sur de la Florida, a la cual tuvo acceso este medio de comunicación.

Se trata de José Eduviges Aponte Torres, también conocido por los alias “Buby” o “Meano”, quien fue sentenciado al cumplimiento de 87 meses de prisión por haber participado en el tráfico de, aproximadamente, 376 kilogramos enviados desde la costa norte de República Dominicana.

Luego, deberá pasar dos años en estado de libertad supervisada. La pena, decidida por la jueza estadunidense Beth Bloom, le fue comunicada a Aponte Torres el pasado 15 de diciembre.

Esto ocurre días después de que también el general retirado de la Policía Nacional, William Durán Jerez, recibiera una sanción similar al ser castigado con más de siete años que deberá vivir detrás de las celdas en una cárcel situada en La Florida por colaborar en esa estructura criminal. Mientras que el edil perremeísta Herrera Silvestre aún está a la espera de conocer su dictamen. Está citado para el 8 de enero de 2026, a las 9:30 de la mañana.

Según determinaron las autoridades estadounidenses, Torres fue visto el 21 de junio de 2021 mientras salía con alrededor de 10 kilos de cocaína cubiertos con una lona amarilla de una casa situada en el sur de la Florida que utilizaban para esconder las sustancias. El equipo antinarcótico intentó detener el automóvil en el cual se trasladaba; sin embargo, este pudo escapar después de haber ocultado los paquetes en un cubo de basura.

Posteriormente, las autoridades obtuvieron una orden judicial para allanar la casa utilizada como almacén oculto, permitiéndoles incautar cuatro bolsas que contenían alrededor de 160 kilogramos de cocaína.

Al percatarse de esa intervención, Torres se dirigió a un lugar secreto junto a otro implicado en la red de narcotráfico, con quien luego viajó a Las Vegas, para pasar la frontera con México.

Según el expediente, estos se reunieron las semanas siguientes con el regidor Herrera Silvestre en República Dominicana para discutir sobre la pérdida de la cocaína y cómo recuperarían el dinero.

El regidor y el general

Los organismos de Estados Unidos comprobaron que Herrera Silvestre, Torres Aponte y Durán Jerez estuvieron traficando drogas entre mayo de 2020 y noviembre de 2022. Los 376 kilogramos señalados por el tribunal de la Florida tenían un valor superior a 436 millones de pesos al convertirlo a la moneda nacional, tomando de referencia la tasa del dólar promedio de 2022. En ese periodo, el costo promedio del kilogramo de cocaína en Estados Unidos era de 20 mil y 25 mil dólares.

Además de las ganancias antes mencionadas, el regidor se beneficiaba con USD$5,000 en cada ocasión que prestaba su lancha a otros narcotraficantes para enviar drogas a Estados Unidos. La ruta operativa iniciaba en Suramérica, donde compraban la droga, y luego era trasladada a República Dominicana para almacenarla. Utilizando la lancha identificada como “The Ghost”, en español “El Fantasma”, Silvestre despachaba el cargamento desde un hotel ubicado en Puerto Plata, provincia dominicana, en dirección hacia aguas estadounidenses, donde era recibida por un buque, el cual también adquirió. Precisamente, Jerez fue señalado por ser la persona que le presentó al funcionario del Concejo de Regidores capitaleño el capitán que navegaría el buque. El oficial superior retirado fue propietario de 50 kilogramos de cocaína que fueron movidos por la red, además, vendió otros 50 kilos a otro narcotraficante que participaba en la operación.

La acusación contra este trío de narcotraficantes tiene fecha del 5 de marzo de 2025. Entre septiembre y octubre todos habían aceptado su culpabilidad para colaborar con las entidades judiciales de ese país. Silvestre, conocido en el ámbito político como “Yeyea”, fue colocado el pasado 18 de septiembre en estado de suspensión por el pleno del órgano municipal, siendo suplantado de manera temporal por Wilkin Martínez.