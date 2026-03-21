Clacso se suma al Foro sobre Crimen y Violencia impulsado por Listín Diario y la UASD

El director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Pablo Vommaro, junto a organizaciones de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional, valoraron como positiva la propuesta para realizar el Foro sobre Crimen, Seguridad y Violencia.

Esta iniciativa del LISTÍN DIARIO, organizada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pretende ser un espacio de reflexión profunda sobre la problemática de la violencia y la criminalidad en el país.

Vommaro, quien dirige Clacso, una red internacional que articula a más de 900 centros de investigación en cincuenta países, señaló la importancia del intercambio académico regional sobre estas temáticas.

Asimismo, felicitó el esfuerzo del medio de comunicación y de la academia por su contribución al debate latinoamericano.

“Reiteramos nuestra disposición de acompañar institucionalmente iniciativas de esta naturaleza. Será un honor para nosotros participar en este foro e incorporar nuestro logo institucional en la difusión de sus materiales”, expresó Vommaro mediante una misiva.

Respaldo desde los barrios

Por otro lado, el Foro Interbarrial Permanente (Foinpe) de la Tercera Circunscripción mostró su firme apoyo a la propuesta impulsada por el editorial titulado “Por un Foro contra el Crimen y la Violencia”.

Los dirigentes Pedro Antonio Viloria y César Segundo consideraron que esta problemática debe debatirse en espacios democráticos donde la sociedad civil, el Gobierno y los medios de comunicación creen mecanismos conjuntos de solución. Subrayaron que en lo que va de 2026 se han registrado 21 feminicidios, dejando a unos 20 menores en la orfandad y con escaso acompañamiento estatal.

Desde la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y el Instituto de Resolución de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircap), se ejecutan proyectos que, según los dirigentes, deberían ser multiplicados por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República.

En ese orden, destacaron el impacto de los Centros de Mediación de Conflictos insertados en los barrios, donde los ciudadanos pueden resolver situaciones de manera pacífica.

Finalmente, insistieron en la necesidad de destinar recursos económicos y humanos para fortalecer las actividades culturales y deportivas que garanticen la unidad familiar y una cultura de paz.

¿Qué es el Clacso?

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución internacional no gubernamental, creada en 1967, que funciona como la red de ciencias sociales y humanidades más grande y relevante de América Latina y el Caribe. Actualmente, CLACSO es una asociación asociativa que agrupa a más de 900 centros de investigación y facultades de ciencias sociales en todo el mundo (principalmente en 56 países de América Latina, pero también en Estados Unidos, Europa y África).

Entre sus objetivos principales figura promover que el conocimiento académico no se quede en los libros, sino que ayude a combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia.

También, facilitar que investigadores de diferentes países, como Pablo Vommaro en Argentina y académicos de la UASD en República Dominicana, trabajen juntos en problemas comunes.