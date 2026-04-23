Miguel Díaz-Canel afirma que Cuba "debe prepararse para una posible guerra" con EEUU

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que la isla "debe prepararse para una posible guerra" con Estados Unidos ante la posibilidad de que Washington "intente agredir" Cuba, tal y como ha venido amenazando el presidente estadounidense, Donald Trump, que insiste en asegurar que el país "caerá".

"Yo te digo que en las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba.Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota", ha declarado el mandatario cubano durante una entrevista concedida al portal de noticias brasileño Ópera Mundi.

En este sentido, ha aclarado que La Habana "no promueve la guerra, no la estimula", pero ha aclarado que, "no le tiene miedo tampoco". "Si tenemos que defender la revolución y la soberanía de la independencia del país, así será", ha apuntado, antes de describir la estrategia cubana como la "basada en la doctrina conocida como la guerra de todo el pueblo", que "combina la guerra simétrica con la irregular y de participación popular".

"Nos preparamos no con una visión ofensiva, nos preparamos con una visión defensiva (...) donde cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria", ha manifestado.

Al ser preguntado sobre esta posible preparación ante una intervención militar, ha respondido con contundencia: "Claro que sí. Estamos preparados todos en Cuba y todos los que ocupamos responsabilidades".

Díaz-Canel ha advertido de que este tipo de acciones "bélicas" tendrían un "coste político internacional" dado que una posible agresión militar sería "rechazada por gran parte de la comunidad internacional, incluida una parte importante de la población estadounidense".

DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO

No obstante, ha reafirmado la disposición de las autoridades cubanas a dialogar con Estados Unidos "siempre y cuando se haga con respeto a la soberanía y la independencia" de la isla. "Históricamente, Cuba ha estado dispuesta a dialogar con el Gobierno de Estados Unidos", ha insistido.

La conversación ha tenido lugar en el Palacio de la Revolución, donde Díaz-Canel ha lamentado la situación que atraviesa la isla en pleno bloqueo económico y la crisis energética derivada de las políticas estadounidenses respecto a Venezuela, donde perpetraron un ataque a principios de año y capturaron al presidente, Nicolás Maduro, y a su mujer, Cilia Flores.

"Tenemos un bloqueo energético bajo la supuesta justificación imperialista de que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, algo que es contrario a todo lo que nosotros somos. No es un momento de ahora, es una situación que se ha ido complejizando porque es una situación acumulada", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que "Cuba ha estado bajo bloqueo durante más de 60 años", si bien ha lamentado que la situación ha empeorado bajo la Administración Trump: "Nos han incluido además en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo". "El bloqueo se ha internacionalizado y se ha endurecido", ha añadido.

"Por lo tanto, ya ahí empezamos nosotros a sufrir un grupo de problemáticas con la disponibilidad de divisas, con las producciones, porque no tenían aseguramiento de materias primas, insumos y las limitaciones del turismo", ha aclarado el presidente, que ha denunciado esa "persecución energética y financiera".