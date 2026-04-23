Johnny Olivo tendrá un nicho en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Johnny Olivo y las proezas alcanzadas durante la permanencia del serpentinero zurdo en la Selección Nacional Béisbol tendrán el mejor de los reconocimientos cuando el nativo de Santiago sea exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Olivo, cuyo legado lo ubica en la élite histórica de los mejores serpentineros aficionados de la República Dominicana y entre los mejores de su época en todo el continente, será inmortalizado en el 60 Ceremonial del Pabellón de la Fama, el domingo 15 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana en el auditorio del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Su elección fue anunciada en la víspera por el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, doctor Dionisio Guzmán, a través de un despacho del departamento de comunicación de la institución.

Es un ganador de cinco medallas de oro con la selección de mayores, incluyendo dos en eventos oficiales, entre las que destacan el icónico oro que ayudó a ganar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ‘La Habana 82 (Cuba) y la de plata en los Juegos Panamericanos de 1979 celebrados en San Juan, Puerto Rico.

Recopiló cerca de 20 victorias en sus actuaciones internacionales.

Guzmán subrayó que se trata del quinto elegido de un listado especial de deportistas que se destacaron antes de los 90 's, a ser inmortalizados como parte de los 60 años de historia del Pabellón de la Fama. P

Previamente han sido elegidos Winston Royal, en baloncesto; Domingo Saint Hilaire, como propulsor; Ricardo Joseph, en béisbol profesional dominicano; José Ramón Reyes, artes marciales con especialidad en la modalidad de taekwondo; y ahora Olivo.

Johnny Rafael Olivo Tavárez nació el 12 de enero de 1953 en Gurabo y falleció en septiembre 19 del 2000. Jugó durante 23 años en el béisbol superior de Santiago y el Distrito Nacional, incluyendo 14 como el As abridor de la selección nacional.

Su primera participación con la selección se remonta a 1974, en ocasión de la celebración en el país de los XII Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe.

En 1976 fue elegido, como mejor lanzador zurdo, en el equipo Todos Estrellas del Cuadrangular Internacional de Béisbol celebrado en Puerto Rico, donde venció al equipo anfitrión y a la escuadra de Venezuela. Terminó con récord de 2-0.

Ese mismo año, en diciembre, tuvo registro de 2-0 en la XXIV Serie Mundial Amateur de Cartagena de Indias (Colombia), derrotando a la poderosa selección olímpica de Cuba y a China.

Hasta esa fecha la historia solo registraba al también fallecido lanzador zurdo Ramón -Pintacora- de los Santos, como el único pitcher dominicano que había derrotado a Cuba en un evento oficial.

Volvió a vencer a Cuba y a su As Antonio Huelga, considerado en el mejor lanzador del mundo de la época, en la disputa por la medalla de oro de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos de 1977 celebrados en República Dominicana. El partido finalizó 3-1.

En 1978 ganó uno de sólo dos partidos que obtuvo la República Dominicana en los 13 Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín, Colombia.

Dos de las grandes actuaciones de Olivo se produjeron en 1979, durante los VIII Juegos Panamericanos de San Juan, Puerto Rico, blanqueando 2-0 a los Estados Unidos y venciendo 5-3 a Venezuela.

Esas actuaciones fueron clave para que la República Dominicana ganará la medalla de plata y Olivo fue escogido como el Mejor Lanzador Zurdo y miembro del Todos Estrellas de esos Juegos.

Olivo fue el pitcher de récord en el choque por la medalla de bronce ganado por la Selección Nacional en la Copa Intercontinental de Béisbol celebrada en agosto de 1981 en la ciudad canadiense de Edmonton.

Pero su año de consagración llegó en 1982 cuando condujo país a la conquista de su medalla más icónica en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, al vencer en la final a la recia artillería de Cuba en su propio estadio y ante la presencia del comandante presidente Fidel Castro.

Las dos victorias de Olivo en estos Juegos llegaron con score 6-3 sobre Panamá y 3-1 contra Puerto Rico. Cuba era el gran favorito al oro en esos XIV Juegos Centroamericanos disputados en La Habana del 7 al 18 de agosto, sobre todo porque defendía el título que había logrado en las cuatro ediciones previas de los Centroamericanos y del Caribe.

Ese mismo año de 1982, Johnny terminó con 1-0 en la Serie Internacional celebrada en Panamá.

También se impuso sobre Canadá en la XXVII Serie Mundial Amateur, jugada en septiembre del 82 en Seúl, Corea del Sur. Obtuvo una de solo tres victorias del seleccionado dominicano.

Representó al país en los IX Juegos Panamericanos de Caracas 83, Venezuela, pero una lesión limitó su actuación. En 1984, como cerrador, integró la selección nacional que participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos.