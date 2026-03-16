Por un Foro contra el Crimen y la Violencia

La tendencia a la baja en las tasas de homicidios durante los últimos dos años es una noticia alentadora, pero no debemos cantar victoria.

Los gérmenes de la violencia siguen enquistados en nuestra sociedad.

Las cifras son contundentes: de los 877 homicidios registrados el año pasado, el 37.8 % respondió a conflictos sociales y el 27 % a hechos delictivos.

El crimen se mantiene como la principal preocupación ciudadana, disputando el primer lugar con el costo de la vida y el desempleo.

Esta triada de angustias configura un caldo de cultivo peligroso que erosiona la paz social desde sus cimientos.

No podemos conformarnos con mirar únicamente la curva descendente de los homicidios, porque mientras tanto, el crimen oportunista —los asaltos, los robos cotidianos— sigue azotando a los ciudadanos en cualquier esquina.

El panorama es volátil y puede complicarse aún más. Las pandillas que dominan el microtráfico y los asaltos callejeros amplían su radio de acción día tras día.

Ante esta amenaza latente, la sociedad dominicana está obligada a detenerse y pensar. Ha llegado el momento de una gran reflexión nacional.

Por eso, Listín Diario propone la realización de un Foro contra el Crimen y la Violencia.

Un espacio donde todos los sectores, representados por sus especialistas, protagonicen una conversación seria y sin apasionamientos estériles.

Las academias y centros de estudios superiores han demostrado ser el escenario idóneo para estos debates.

Allí deben converger las autoridades vinculadas a la seguridad ciudadana y los expertos en tendencias delictivas, con el objetivo claro de elaborar una radiografía nacional precisa y actualizada del fenómeno.

La meta final es ambiciosa pero impostergable: diseñar una estrategia nacional, un compromiso de todos, que fortalezca las acciones preventivas y permita controlar las variables que disparan la criminalidad.

La invitación está formalmente abierta. El desafío está lanzado.