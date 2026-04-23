Lluvias siguen causando estragos; en Ocoa crecida de un arroyo aísla a comunidad Boca de Parra

La crecida del arroyo Parra, producto de las fuertes lluvias que se registran en la provincia San José de Ocoa, dejó la comunidad que lleva su nombre incomunicada.

Residentes en Boca de Parra, por donde cruza el arroyo, relataron a este medio que tuvieron que amanecer en sus vehículos tras quedar en tierra, de un lado del afluente, desde las 5 de la tarde del miércoles debido a las intensas lluvias que se extendieron hasta altas horas de la noche.

"Desde hace décadas estamos viviendo esta situación por la falta de un puente. Las autoridades quieren que Parra se empantalone", indicó el agricultor Marco Beltré Sánchez, quien destacó la producción de aguacates, yuca, maíz, habichuelas y otros productos que se producen en la comunidad distante a unos 6 kilómetros de San José de Ocoa.

A pesar de que en los últimos años el caudal del arroyo Parra ha disminuido, su acuífero ha sido uno de los principales dolores de cabeza de los pobladores.

También el arroyo Parra sigue siendo su fuente de alimentación.

Asimismo, los pobladores pidieron a las autoridades del gobierno agilizar los trabajos de reparación de la carretera, los cuales, según dijeron, se encuentran paralizados.

Durante un recorrido por la zona, reporteros de este medio pudieron observar a personas cargando sus motocicletas y otros vehículos; se arriesgaban a cruzar el arroyo.