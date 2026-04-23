Jueces SCJ destacan eficiencia judicial como pilar de seguridad jurídica y desarrollo económico

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero y Francisco Jerez Mena defendieron los avances logrados frente a la mora judicial, calificándolos como un "punto de no retorno" que garantiza la estabilidad económica y la confianza de la ciudadanía.

Los jueces presidentes de la Primera y Segunda Sala, mostraron en tiempo real cómo el alto tribunal ha transformado la gestión de la mora judicial mediante un modelo basado en digitalización, eficiencia y transparencia y abordaron el reto de preservar estos logros ante la próxima recomposición de la Suprema Corte por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Durante el encuentro “Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia, expresaron que el 90% de los casos en la Suprema Corte de se resuelven en tres, seis y 12 meses y el tiempo de tramitación se redujo de manera significativa con la aplicación de la nueva ley de Casación, pasando de 707 a solo 27 días.

De su lado, al realizar la presentación, el secretario general de la SCJ, César García Lucas, informó que actualmente la SCJ tiene 4 mil 273 casos pendientes de fallo, de estos, los más antiguos datan del año 2024 de la materia civil y comercial, que presenta un total de 2, 983 expedientes pendientes.

El magistrado Justiniano Montero fue enfático al vincular la velocidad de la justicia con la salud económica del país.

Sostuvo que un sistema que falla en tiempos récords no solo beneficia al ciudadano común, sino que fortalece la posición de la República Dominicana en los mercados internacionales.

"Un sistema jurídico moderno y afianzado impacta directamente en la valoración de los bonos del gobierno y en las acciones de las empresas. La seguridad jurídica es la principal garantía para la inversión extranjera y el turismo", afirmó Montero.

El reto ante el CNM: "Es difícil volver atrás"

Al ser consultados sobre cómo proteger estos avances ante la evaluación y selección de 11 nuevos integrantes de la Suprema, los magistrados coincidieron en que el modelo de gestión actual es tan sólido que la sociedad no permitiría un retroceso.

Montero sugirió que los órganos de gobernanza (CNM) deben valorar el trabajo consciente y responsable realizado. "Un modelo que elimina la ignorancia y el atraso es una manifestación de seguridad que cualquier sociedad lógica debe preservar".

Jerez Mena destacó que la figura del "Pronto Despacho" (solicitud de urgencia para que un juez falle) ha quedado obsoleta en la práctica. "Ya nadie tiene que pedir que le fallen un caso; el sistema lo hace automáticamente en 30 días. El ciudadano ya se acostumbró a recibir respuesta inmediata".

El magistrado Jerez Mena recordó que históricamente la justicia dominicana fue tildada como "la cenicienta" de los poderes del Estado, con una mora que "olía peor que el sueldo".

"Hemos demostrado con datos objetivos que fuimos capaces de vencer una mora judicial que se creía imposible. Hoy, la justicia se sitúa como un pilar de desarrollo humano y económico", concluyó Jerez Mena.

“Tenemos un modelo de gestión basado en la planificación, trazabilidad y la decisión oportuna, en la que cada expediente se encuentra debidamente ubicado, programado y en vía de solución, reafirmando una justicia que ha logrado gobernar el tiempo, la carga y el derecho”, resaltó Jerez.

Sostuvo que en cuanto a transparencia, el Poder Judicial cuenta con un tablero de control en el cual se puede realizar consultas en el Observatorio Judicial, ver desgloses por salas y materias, así como de expedientes activos.

Un aspecto importante destacado durante el encuentro es la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para enviar de manera digital los expedientes apoderados, generando constancia de remisión automática.

Explicó que estos logros han sido posibles gracias a un nuevo modelo de gestión que incluye el portal de acceso digital, la firma digital, votación electrónica, el expediente digital, entre otras novedades tecnológicas.