Propuesta de un Foro contra Crimen y Violencia recibe gran respaldo

Un gran respaldo de diferentes sectores de la vida nacional recibió la propuesta dada a conocer este lunes por Listín Diario a través de su editorial, de realizar en el país un Foro contra el Crimen y la Violencia.

El objetivo de la iniciativa es que el foro se convierta en un espacio de discusión y análisis que permita diseñar una estrategia nacional, con el compromiso de todos los sectores, que fortalezca las acciones preventivas y permita controlar las variables que incrementan la criminalidad.

Su respaldo y acogida fue manifestada por separado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, la Universidad APEC, la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando) y la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), entre otras.

Editorial | Por un Foro contra el Crimen y la Violencia Lea también

crear un frente común

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresaron su respaldo a la creación de espacios de diálogo y mesas de trabajo integradas por diversos sectores de la sociedad para enfrentar la complejidad de la criminalidad y la violencia social en el país.

El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, y el magistrado Camacho coincidieron en apoyar la propuesta realizada por el periódico Listín Diario en su editorial de este lunes, el cual plantea la realización de un "Foro contra el Crimen y la Violencia".

Castaños Guzmán afirmó que la fundación ha trabajado de manera sistemática en la definición de herramientas y programas que faciliten la prevención y erradicación de los efectos de la violencia, los cuales impactan con mayor severidad a los sectores más vulnerables.

"Este ejercicio se ha centrado en apoyar la definición de herramientas que faciliten la prevención y mitigación de efectos que siempre están ligados a la tristeza y la desesperanza en la población", expresó el jurista.

Para el directivo de FINJUS, la clave para enfrentar el desafío de la inseguridad radica en la creación de espacios de diálogo inclusivo y especializado.

Propuso que la mesa de trabajo cuente con la participación de organizaciones sociales, universidades, la comunidad jurídica, el sector empresarial, las iglesias y líderes de opinión.

Castaños Guzmán calificó el reto lanzado por el decano de la prensa nacional como "oportuno" y necesario para el avance democrático, reafirmando el compromiso de su institución de trabajar coordinadamente por la paz social.

una visión multidisciplinaria

Por su parte, Wilson Camacho calificó la iniciativa como una "excelente idea", subrayando que el fenómeno del crimen y la corrupción no debe ser analizado únicamente desde la óptica legal. Para el procurador adjunto, la eficacia en la persecución penal moderna requiere de una visión periférica que el derecho, por sí solo, no siempre puede proporcionar.

El foro busca que se pueda diseñar una estrategia nacional que fortalezca las acciones preventivas.Archivo/LD

"Eso implicaría convocar no solo a abogados, sino también a sociólogos, psicólogos, líderes de opinión y otros especialistas", afirmó Camacho.

De acuerdo con el magistrado, la integración de estas disciplinas permitiría comprender la raíz del delito mediante análisis sociológicos que identifiquen las causas estructurales de la criminalidad.

Asimismo, señaló que la participación de líderes de opinión asegura que las estrategias de justicia tengan resonancia y legitimidad en la ciudadanía.

Finalmente, Camacho reiteró que el combate a la impunidad es una tarea colectiva que se beneficia de la pluralidad de voces y de la especialización técnica externa.

universidad apec

Igual respaldo manifestó la Universidad APEC mediante una comunicación remitida al director de Listín Diario, Miguel franjul.

“Hemos leído con sumo interés el editorial publicado el 16 de marzo en el periódico Listín Diario, en el que se plantea la necesidad de convocar un Foro contra el Crimen y la Violencia como espacio de reflexión nacional frente a los desafíos que aún persisten en materia de seguridad ciudadana”, destaca la academia.

Señala que desde la Universidad APEC “consideramos altamente pertinente esta iniciativa. Las universidades están llamadas a ser escenarios naturales para el análisis sereno, plural y fundamentado de los grandes problemas nacionales, aportando conocimiento, investigación y diálogo constructivo”.

En la misiva, firmada por el rector Erik Federico Pérez Vega y decano Alejandro Moscoso Segarra, la universidad manifesta su apoyo institucional para contribuir a la organización y desarrollo de ese importante foro.

“Entendemos que un espacio de esta naturaleza permitiría articular la participación de autoridades vinculadas a la seguridad ciudadana, especialistas en criminología, académicos, representantes de la sociedad civil y actores del sistema de justicia, con el propósito de construir una visión integral del fenómeno de la violencia y la criminalidad en nuestro país”, destaca.

Destaca que creen firmemente que el diálogo informado y la reflexión colectiva constituyen herramientas indispensables para avanzar hacia políticas públicas más eficaces, fortalecer las estrategias de prevención y consolidar una cultura de paz y respeto a la ley.

organizaciones barriales

Asimismo, organizaciones barriales y de la sociedad civil del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo plantean ante la ola de criminalidad y feminicidios ocurridos en el país, acoger totalmente el editorial del periódico de los dominicanos Listín Diario titulado “Por un Foro contra el Crimen y la Violencia”.

Destaca que el editorial cita cifras oficiales que indican que ocurrieron 877 homicidios en el año 2025, de los cuales, 37.8% fue por conflictos sociales y un 27% a sucesos delictivos en el país.

Entienden las entidades que ante la falta de políticas públicas efectivas a favor de la familia, la niñez, juventud y adultos mayores, la violencia se les escapó a las autoridades, y que para resolver el flagelo, “todos a unísonos tenemos que comprometernos tanto el Estado como la sociedad para juntos definir un proyecto de nación anti violencia y pro cultura de paz con responsabilidades asignadas.

El señalamiento fue realizado por la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando) y la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), quienes manifestaron que la situación genera incertidumbre y preocupación entre las amas de casas, maestros, sacerdotes, religiosas, evangélicos y líderes barriales.

Explican que una sociedad como la dominicana tiene que poner freno a lo que está sucediendo en el país, y refieren que el pasado año 2025, sólo en situaciones de parto murieron 175 mujeres, eso nos debe preocupar a todos los sectores sensibles del país.

Asimismo, criticaron el accionar del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de la Mujer, de la Juventud y el Ministerio de Educación, al considerar que estas instituciones no han definido políticas públicas que promuevan el desarrollo de las mujeres en los ámbitos laboral, educativo y salud y mucho menos, el de la niñez y adultos mayores.

Las organizaciones denunciaron además que en varios sectores las familias carecen de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, unidades de atención primaria y espacios recreativos como clubes deportivos para ellas y sus hijos; incidiendo esas deficiencias en violencia y desarmonía en las comunidades.

De igual forma, criticaron que el Ministerio de Cultura no haya fomentado la creación de casas culturales, como han solicitado Codonbosco, Acadisando, Club María Auxiliadora y el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode).

Al pronunciamiento se unieron los dirigentes comunitarios Ángel Molina, José Mieses, Fiordaliza Guzmán, Ynocencio Reyes, Alexis Rafael Peña, Felicita Dismehy, Elin Cuevas, Arsenio Pineda, Danny Feliz y Altagracia Brand.

Mientras tanto, los comités de desarrollo comunitario de Loma del Chivo, Agua Dulce, Mejoramiento Social, El Caliche, Villa María, María Auxiliadora, Villa Fontana y 27 de Febrero, junto al Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (IRCAP) y la Red de Desarrollo Comunitario 27 de Febrero, informaron que organizan protestas para exigir al Estado soluciones a las problemáticas que afectan a las amas de casa.

Entienden las organizaciones de la sociedad civil del Gran Santo Domingo, que a este llamado deben sumarse la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), Universidades, iglesias cristianas, los gremios de profesionales, medios de comunicación y los partidos políticos.

También sugieren al Congreso Nacional discutir el anteproyecto de ley que crea el ministerio de la Familia, con la cual podría enfrentarse con eficiencia la ola de violencia en el país.

“Reiteramos el apoyo al Listín Diario y a su director, Miguel Franjul en su propuesta de realizar en base a acuerdos, foros regionales y luego, a un gran foro nacional, en donde todos nos comprometemos objetivos y metas claras para la pacificación del país.