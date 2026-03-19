Defensor del Pueblo respalda propuesta de crear Foro contra el Crimen y la Violencia

El Defensor del Pueblo, se sumó a los sectores que respaldan a la iniciativa del periódico Listín Diario de convocar a un Foro contra el Crimen y la Violencia, un proyecto que busca unir a diversos sectores de la sociedad dominicana para enfrentar la inseguridad y promover la paz social.

A través de una misiva dirigida al director del rotativo, Miguel Franjul, Pablo Ulloa, destacó que esta propuesta es una herramienta clave para encontrar alternativas que fortalezcan la capacidad del país frente a la criminalidad.

Un compromiso por la paz ciudadana

La entidad valoró el rol proactivo del diario en la creación de espacios de diálogo que involucren a todos los estamentos sociales. Según el comunicado, el objetivo principal es la construcción de un plan nacional que priorice las acciones preventivas y restablezca la convivencia pacífica en el territorio nacional.

"Confiamos en que esta iniciativa ayudará a buscar alternativas que fortalezcan la capacidad del país para reducir los niveles de violencia y avanzar hacia una República Dominicana más segura", cita el documento.

Disposición de colaboración

El Defensor del Pueblo no solo aplaudió la trayectoria y profesionalidad del equipo de Listín Diario y de su director, sino que también confirmó su integración formal a las mesas de trabajo que surjan de este proyecto.

La institución reiteró su compromiso de aportar, desde sus funciones constitucionales, a la búsqueda de soluciones integrales que garanticen la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales en este nuevo trayecto.

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