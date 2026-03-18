Más voces se unen a favor de un Foro contra el Crimen y la Violencia

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el psicólogo Luis Vergés y 42 organizaciones sociales de los distritos municipales de La Cuaba y La Caleta, respaldaron la propuesta de realizar un foro nacional para abordar los desafíos de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó su total apoyo a la iniciativa, tras calificar como "satisfactorios" los avances presentados recientemente por el Ministerio Público.

"Estamos totalmente de acuerdo con todo lo que venga a corregir el mal que nos afecta. Todo lo que contribuya a la paz social contará con nuestro respaldo", afirmó al ser consultado sobre el editorial del Listín Diario del pasado lunes, que propone realizar un Foro contra el Crimen y la Violencia, como un espacio de diálogo en el que participen los diferentes sectores de la vida nacional.

Por su parte, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, calificó la iniciativa como oportuna y necesaria, poniendo a disposición del diálogo las capacidades técnicas e institucionales de su institución. "El Ministerio de Justicia se ofrece de antemano a prestar toda la colaboración necesaria", afirmó Peralta.

Antoliano Peralta, ministro de Justicia, anunció su respaldo al Foro contra el Crimen y la Violencia.Archivo/LD

El funcionario subrayó que su apoyo no es solo una postura oficial, sino una convicción personal sobre la urgencia de enfrentar estos flagelos de manera colectiva para articular soluciones robustas entre los distintos sectores de la sociedad.

visión técnica y social

A su vez, el reconocido psicólogo y especialista en comportamiento humano, Luis Vergés, felicitó la iniciativa de Listín Diario y señaló que las conclusiones de estas mesas de trabajo deben traducirse en programas estratégicos con impacto real.

"Este no sería un diálogo más, sino uno especial donde las ideas permitan fluir conclusiones que no queden en palabras vacías, sino en acciones concretas", afirmó Vergés.

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Destacó que el diálogo robustece las políticas de prevención y permite diseñar medidas que mitiguen el impacto de los fenómenos sociales en las poblaciones vulnerables, además de establecer criterios científicos para identificar perfiles de riesgo.

clamor desde las comunidades

Un bloque de 42 organizaciones del distrito municipal La Cuaba anunció su respaldo al "Foro contra el Crimen y la Violencia".

Fabio Correa, vocero del grupo, manifestó que la sociedad está alarmada y percibe que las acciones de las autoridades son insuficientes.

Consideró que el llamado de don Miguel Franjul, director del Listín Diario, es un paso evidente hacia un "plan de nación" que responda con políticas públicas claras y donde participen organizaciones sociales, barriales y educativas con el respaldo del Estado.

Correa resaltó el trabajo que realizan entidades como Codonbosco, Acadisando, Ircap y Cepatode en barrios carenciados, a menudo sin acompañamiento estatal o empresarial.

En ese mismo orden, se sumaron las 36 organizaciones del Consejo de Desarrollo Comunitario La Caleta (Codecoc).

Su representante, Santo Carbajal Mota, enfatizó que la criminalidad debe enfrentarse con plena participación social.

Carbajal calificó como "una barbaridad" las cifras de 2025, citando datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la muerte de más de 200 jóvenes en supuestos intercambios de disparos con la policía.

Asimismo, calificó de alarmantes las muertes de casi 60 mujeres en el mismo periodo. Como solución, planteó la habilitación de centros de mediación comunitarios para promover la convivencia pacífica, bajo la garantía del Estado en los compromisos asumidos en la propuesta del Listín Diario.