Muere Paloma Bonilla, la influencer que quedó en silla de ruedas tras una mala práctica médica

La influencer Paloma Bonilla, conocida por su cuenta de Instagram de noticias de farándula De Todo un Poco, murió.

Según reportes, la familia de Bonilla confirmó este miércoles su muerte a causa de un infarto.

“Paloma fue una persona llena de luz, amor y bondad, cuya vida dejó una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla. Su recuerdo vivirá por siempre en nuestro corazones, como símbolo de cariño, fortaleza y alegría”, dice el comunicado publicado en el Instagram de Bonilla.

El 1 de abril, la creadora de contenido compartió su indignación en redes sociales tras recibir una indemnización de 1.5 millones de pesos por la mala práctica que la dejó parapléjica durante una cirugía de columna a manos del ortopeda Fredis Reyes hace 10 años.

Familiares comunican el fallecimiento de Paloma Bonilla, quién murió a causa de un infarto.redes sociales

“1.5 millones de pesos no es nada, es humillante, pero recibirlos divididos en 750mil pesos de manos de abogados con sonrisas como si fuera una victoria porque 'peor es nada' 'por fin estas recibiendo algo' 'por fin estoy saliendo de esto' (en serio tú estás saliendo de esto?) 'Ya quiero salir de este caso', lo hace aún más humillante”, escribió en publicación.

“Este tema nunca se cerrará para mí de forma emocional, pero legalmente ya no tendré que estar pendiente a saber si 'pasó algo nuevo', aunque en el fondo yo sabía que no, pero tenía que hacer la pregunta cada cierto tiempo porque tocaba”, afirmó.

“El sistema en general me dejó sola, porque para que estos temas de negligencia funcionen necesitan una sola cosa dinero para que te toque un buen dinero y eso era lo que yo no tenía”, precisó.