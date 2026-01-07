Abinader remueve su Gabinete

Tras tomarse una pausa en sus labores por el asueto de Navidad y Año Nuevo, el presidente Luis Abinader inició su jornada del 2026 con una amplia rotación de su tren gubernamental que incluye cambios en cinco ministerios y otras seis instituciones del Poder Ejecutivo.

En las últimas 48 horas el presidente Abinader ha realizado unos 11 movimientos; luego de cerrar la noche del lunes con las designaciones Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el cambio de Antoliano Peralta hacia el nuevo Ministerio de Justicia, el mandatario continuó el martes con designaciones en los ministerios de la Mujer, Vivienda, Agricultura, Industria y Comercio; además de direcciones generales como Aduanas, Impuestos Internos, Supérate, el Gabinete Social y Seguros Banreservas.

Cambios en ministerios

En el Ministerio de Agricultura fue designado Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, en sustitución de Limber Cruz, quien ocupaba el puesto desde agosto del 2020.

Oliverio Espaillat, como es mayormente conocido, es un empresario con más de 35 años en el sector arrocero del país y expresidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz); en 2021 fue reconocido por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) como “Agroempresario del Año 2021”, máximo galardón que entrega esta institución a sus socios.

Gloria Reyes, que ocupaba la Dirección de Desarrollo Social Supérate, fue designada como ministra de la Mujer, en sustitución de Mayra Jiménez; quien pasó a ocupar la posición de Gloria en Supérate.

Reyes es abogada, con formación en Derecho Internacional y Microfinanzas, y fue diputada por la circunscripción número cinco del Distrito Nacional durante el período 2016-2020; mientras que Jiménez fue ministra de la Mujer desde el año 2020 y cuenta con experiencia en foros regionales e internacionales vinculados a políticas de igualdad y derechos de las mujeres.

Dentro los movimientos de ayer, también estuvo la designación de Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón como nuevo ministro de Industria, Comercio y Mipymes en sustitución de Víctor “Ito” Bisonó, quien se desempeñaba en el cargo desde 2020.

En el ámbito político, Sanz Lovatón se desempeña como actual secretario nacional de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), siendo miembro de la Dirección Ejecutiva y fue director político de la campaña presidencial de Luis Abinader en 2020; además es señalado como uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido oficialista.

De su lado, Ito Bisonó pasará a ocupar el ministerio de la Vivienda en sustitución de Carlos Bonilla.

Ito Bisonó es el nuevo ministro de Vivienda Lea también

Bisonó es un servidor público con más de 30 años de trayectoria institucional y fue cuatro veces diputado del Distrito Nacional, entre 2002 y 2020, antes de ocupar el Ministerio de Industria y Comercio.

Además, ha impulsado importantes marcos legales en materia de competitividad, energías renovables, sociedades comerciales e institucionalidad, y ha formado parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Su gestión pública se ha caracterizado por un enfoque técnico, pragmático y orientado a resultados.

Otras instituciones

Nelson Arroyo se desempeñará como el nuevo director general de Aduanas, sustituyendo a Yayo Sanz; Arroyo ocupará su tercera posición en el Gobierno, luego de ser presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y director del Seguro BanReservas.

Nelson Arroyo será el nuevo director general de Aduanas Lea también

Su trayectoria política incluye su elección como regidor de San Pedro de Macorís en 1998, como gobernador civil en el año 2000 y como diputado al Congreso Nacional entre 2006 y 2016, donde presidió la comisión de Cámara de Cuentas y fue miembro de la Comisión de Justicia.

Abinader también designó a Pedro Urritia Sangiovanni como el nuevo director General de Impuestos Internos en sustitución de Luis Valdez.

Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni es el nuevo director de la DGII Lea también

En el ámbito fiscal, el nuevo director de la DGII, Urrutia Sangiovanni, es contador público autorizado, con maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Es socio fundador de la firma Moore ULA y ha participado en la elaboración y revisión de marcos legales vinculados al sistema tributario y societario del país.

Mayra Jiménez pasará a ocupar la Dirección General de Desarrollo Social Supérate, intercambiando con Gloria Reyes.

Jiménez tiene formación y experiencia en el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos y programas sociales y larga experiencia en defensa de los derechos de la mujer; en una breve biografía compartida por el equipo de Abinader sobre su trayectoria se destaca que es licenciada en Derecho, (magna cum laude), con maestría en Derecho de la Regulación Económica, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Geanilda Vásquez pasará a ser la nueva coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, sustituyendo a Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba, quien ocupaba esa posición desde el inicio de la gestión de Abinader.

Geanilda Vásquez: De cónsul general en Miami a coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales en RD Lea también

Esta es la segunda posición la dirigente perremeista en el Gobierno, ya que viene de ser cónsul general de República Dominicana en Miami, Estados Unidos. Vásquez es doctora en Derecho, con maestría en Gerencia Pública, y ha ocupado diversas posiciones en la administración pública, incluyendo funciones diplomáticas y de gestión institucional.

Los que entran y salen (hasta ahora)

Los tres primeros decretos del año (01-26, 02-26 y 03-26) han dejado fuera del Gobierno al exministro de Agricultura, Limber Cruz; al exministro de la Vivienda, Carlos Bonilla; al exdirector de Impuestos Internos, Luis Valdez y al excoordinador de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, quien también es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRM.

Mientras que Francisco Oliverio Espaillat Bencosme y Pedro Urritia Sangiovanni se unen a Subero Isa como las nuevas caras del Gabinete Presidencial.

Los cambios seguirán

Durante la divulgación del decreto 02-26, Abinader instruyó que los cambios en su gabinete continuaran durante esta semana, como parte del “inicio de una nueva etapa que traiga transformaciones para seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos”.

Hasta el momento, la dirección del Seguro BanReservas y el Consulado Dominicano en Miami se mantienen sin incumbentes.