Gobierno dice que alimentos no han sufrido alzas y que su plan ha funcionado

La comisión gubernamental designada por el presidente Luis Abinader aseguró que ninguno de los productos de la canasta básica ha sufrido alzas en sus precios debido a que el Gobierno ha "aplicado exitosamente" el plan diseñado para mitigar los efectos de la crisis provocada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Luego de un encuentro con los representantes de las centrales sindicalistas, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, recalcó que el "plan" ejecutado desde el Gobierno ha funcionado "completamente".

“El plan está siendo ejecutado y ha dado resultados, no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precio, no hay una sola señal de que el abastecimiento del país ha tenido problemas y eso ha sido fruto al seguimiento que el presidente Abinader y que el gobierno dominicano le ha dado a cada uno de los renglones, a cada una de las materias primas que son esenciales para nuestro abastecimiento", afirmó Lovatón, al hablar con los medios de comunicación.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que, entre otras cosas, el "plan consiste en la aplicación de los subsidios aplicados al precio de los combustibles y los fertilizantes".

“El Gobierno ha ejecutado de manera sistemática un plan basado en dos objetivos fundamentales: mantener las proyecciones de crecimiento económico del país y mitigar, especialmente en las familias más vulnerables, el impacto de esta crisis. En ese esfuerzo, medidas como el subsidio a los combustibles forman parte de una estrategia integral que hoy fortalecemos junto a las centrales sindicales, actores esenciales para preservar la paz social, robustecer este plan con sus aportes y proyectar a República Dominicana como un referente de estabilidad y diálogo ante la comunidad internacional”, aseguró Paliza.

Hablan los sindicalistas

Tras finalizar la reunión, Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), manifestó que la intención principal de acceder a la reunión con la comisión gubernamental ha sido la apertura de una "línea de comunicación directa" para mantenerse interactuando a medida que pase el conflicto.

"Nosotros como movimiento sindical responsable tenemos que estar siempre dispuestos a cooperar con la construcción de la paz y el equilibrio que requiere la República Dominicana, porque como lo ha dicho el propio ministro, de una u otra forma somos garantía de que la República Dominicana haya confianza en la inversión, haya respeto a los derechos y para eso las tres confederaciones sindicales tienen madurez suficiente, responsabilidad suficiente y espíritu de diálogo constante", argumentó Abreu.

El mismo resaltó que el objetivo principal debe ser la estabilidad económica y social de la República Dominicana a pesar de los embistes de la crisis.

"Aquí está el movimiento sindical como siempre ha sido dispuesto a darlo todo por el país, por mantener el equilibrio de la República Dominicana, mantener su desarrollo y hacer que este 66% del espacio que ocupamos en la isla Española se mantenga dentro del orden la paz requerida y que podamos superar esta crisis siempre mirando en perspectiva de auspicio, no de pesimismo ni de ruina", resaltó Abreu.

En ese mismo tenor, el el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel Antonio del Río Doñé, manifestó que la principal preocupación planteada durante el encuentro fue el tema de la seguridad alimentaria del país, sin embargo se mostraron conformes con el plan aplicado por el Gobierno.

"Es una preocupación porque aunque se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno de no desmejorar los alimentos, sin embargo, notamos que hay preocupación por el problema de los alimentos, el problema de electricidad, el problema fundamentalmente que nosotros tenemos que es el de salarios de algunos sectores como el sector trabajador de las enfermerías y los sectores de trabajadores administrativos de salud pública entre los dos temas de interés", resaltó Doñé.

En la reunión también participaron el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos; la vicepresidenta y encargada de Política de Equidad de Género de la CNUS), Eulogia Familia y el secretario general del CNUS, Sergido Castillo.

La sexta reunión

Esta fue la sexta reunión que sostiene la comisión compuesta por Paliza, Lovatón y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

La primera fue con representantes con los gremios empresariales; luego reuniones separadas con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández. Por igual sostuvieron encuentros con representantes de la iglesia católica y la comunidad evangélica.