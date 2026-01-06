Geanilda Vásquez: De cónsul general en Miami a coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales en RD

La recién designada coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez, es abogada, notaria, asesora empresarial y tiene una formación académica extensa en el área de política.

Nacida en Moca, provincia de Espaillat, se graduó de la carrera de Derecho con especialidad en el área civil y comercial, legislación de tierras y legislación de seguros.

Además, ha realizado diplomados y postgrados en Alta Gerencia y Gerencia Integral, con maestría en Gerencia Pública.

En lo que corresponde al ámbito político, la nueva directora de Políticas Sociales realizó estudios de postgrado en Ciencias Políticas, Marketing Gubernamental y Marketing Político.

También se ha capacitado en Gerencia de Procesos, tanto en universidades locales como internacionales; actualmente cursa conjuntamente otra maestría en gestión pública y un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho.

Trayectoria política

Al momento de su designación, Geanilda Vásquez asumía la designación de cónsul general de la República Dominicana en Miami, cargo que asumió en febrero de 2023, pero su acercamiento a la política se remonta desde el 2006.

En su trayectoria política dentro del PRD, inició en la Secretaría Nacional de Organización; allí se desempeñó como coordinadora municipal, provincial y, finalmente, miembro de la Comisión Ejecutiva y presidenta regional.

En el año 2006, ganó como regidora en el Distrito Nacional, al tiempo de asumir la Secretaría General de la Asociación de Concejales de la República Dominicana.

En el año 2012, fungió como Secretaria de Organización del Partido Revolucionario Mayoritario, actualmente Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En el 2014 lanza su precandidatura a la Presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer que se promueve como candidata presidencial de ese partido.

En el año 2016, fue coordinadora de campaña adjunta de la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno.

Dos años después, 2018, aspiró a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Luego fue designada Secretaria Nacional de los Frentes Sectoriales, Miembro de la Comisión Nacional de Elecciones Internas y miembro de la Comisión de Estrategia.

Con la llegada al poder del PRM, Geanilda Vásquez fue miembro del consejo de ministros, como ministra de Estado Sin Cartera de la Presidencia para dar soporte a las gobernadoras y alcaldes del país.

En la actualidad, funge como presidenta de la fundación Proyecto de Rescate Democrático, un proyecto que tiene como objetivos la formación política y el empoderamiento ciudadano, a través de talleres sobre liderazgo comunitario.

Trayectoria en el sector privado

Incursionó en el sector privado, como vendedora de seguros, y en el área pública en Seguros San Rafael, donde obtuvo el cargo de administradora. Más tarde se desempeñó como gerente de seguros del Banco de Reservas.

Toda esta experiencia le dio el punto de partida para la creación de su propia firma de consultoría y corretaje de seguros, Vásquez Asociados, la cual conserva hasta la fecha.

En el área financiera asumió la administración del Centro de Préstamos e Inversiones (Cemprisa), llegando a colocar una cartera de clientes importante en el mercado financiero.

En el sector energético fue miembro del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), en donde se distinguió en sus aportes al proyecto de fibra óptica y autopistas eléctricas y luego fue vicepresidenta del Consejo de Administración de Edenorte.

Durante doce años fue productora del programa "Entre Líneas", colaboró como panelista del programa "Entre Políticos", que se transmite en el canal 37, y participó en el programa de campaña “Unidos para ganar”, que se transmite por la Z101.3 FM.

En el sector agropecuario dirige la empresa Proyecto Diego Vásquez, que se dedica a la producción avícola y agrícola.

También es directora avícola de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), vicepresidente de Confenagro Mujer y miembro del patronato de la Feria Ganadera.