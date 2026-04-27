Dominicana Olivia Pichardo es lanzadora en la liga de hombres

La primera mujer en jugar béisbol de la División I ha logrado otro hito, bueno, otro logro sin precedentes.

Olivia Pichardo, quien hizo historia al debutar con la Universidad de Brown en 2023 , se convirtió en la primera mujer en lanzar a nivel de la División I cuando lanzó un tercio de entrada y retiró a la única bateadora a la que se enfrentó en la victoria de Brown por 16-4 sobre Cornell el sábado en el Murray Stadium en Providence, Rhode Island.

Pichardo, lanzadora diestra originaria de Queens, Nueva York, entró al partido en la parte alta de la novena entrada con dos outs para enfrentarse a Tyler Beaulieu de Cornell. La jugadora de último año lanzó dos pitcheos, y Beaulieu bateó un rodado al campocorto con cuenta de 0-1, poniendo fin al juego. Esta fue la primera aparición de Pichardo en la temporada, en cualquier rol, y la sexta vez que ha jugado un partido con los Bears.

Pichardo rompió la barrera de género en el béisbol de la División I durante su primer año universitario en 2023, cuando entró como bateadora emergente en la novena entrada de un partido contra Bryant. Bateó el primer lanzamiento que vio y bateó un rodado a primera base. Tiene un registro de 0 de 4 al bate en su carrera, pero un récord de 1 de 1 en ponches como lanzadora.

Pero, en definitiva, los resultados no importan tanto como su presencia.