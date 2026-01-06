Nelson Arroyo será el nuevo director general de Aduanas

El presidente de la República, Luis Abinader, nombró a Nelson Arroyo como el nuevo director general de Aduanas, a través del Decreto 3-26.

"Las designaciones buscan fortalecer áreas estratégicas vinculadas al crecimiento económico, el comercio exterior y la política habitacional", leía parte de un comunicado gubernamental.

Arroyo se desempeñó durante el período 2020–2024 como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cargo que ocupó hasta su reciente sustitución.

Nació en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

Es doctor en Derecho por la Universidad Central del Este y fundador de la firma Arroyo & Asociados.

Su trayectoria política incluye su elección como regidor de San Pedro de Macorís en 1998, como gobernador civil en el año 2000 y como diputado al Congreso Nacional entre 2006 y 2016, donde presidió la comisión de Cámara de Cuentas y fue miembro de la Comisión de Justicia.

Además, ha sido vocero de bancadas tanto del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

otras designaciones del decreto 3-26

En esta orden presidencial, Abinader también dispuso las designaciones de Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes; y de Víctor “Ito” Bisonó como ministro de Viviendas y Edificaciones.