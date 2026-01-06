Ito Bisonó es el nuevo ministro de Vivienda

El presidente Luis Abinader designó a Víctor “Ito” Bisonó como el nuevo ministro de Viviendas y Edificaciones, en sustitución de Carlos Bonilla.

La disposición del presidente está contenida en el decreto 03-26, firmado este seis de enero, contiene otros movimientos, entre ellos la designación de Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; el cual estaba encabezado por Bisonó desde agosto del 2020.

“Víctor Ito Bisonó es un servidor público con más de 30 años de trayectoria institucional. Fue ministro de Industria, Comercio y Mipymes desde agosto de 2020 y cuatro veces diputado del Distrito Nacional entre 2002 y 2020. Ha impulsado importantes marcos legales en materia de competitividad, energías renovables, sociedades comerciales e institucionalidad, y ha formado parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Su gestión pública se ha caracterizado por un enfoque técnico, pragmático y orientado a resultados”, de acuerdo con el comunicado enviado desde el Poder Ejecutivo.

El decreto también contiene la designación de Nelson Arroyo como nuevo director ejecutivo de la Dirección General de Aduanas, ocupando la posición dejada vacante por Sanz Lovatón.

Entre la noche del lunes y el transcurso de este martes, el presidente Abinader ha realizado 10 movimientos en su tren gubernamental y se apresta a realizar más durante la semana.