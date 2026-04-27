Atletas reciben llamado a integridad en jornada de Juego Limpio de Agencia Nacional Antidopaje

Con una amplia participación de atletas, entrenadores y formadores, y un firme llamado a competir con ética y transparencia, se desarrolló la jornada “Día del Juego Limpio”, organizada por la Agencia Nacional Antidopaje de la República Dominicana (ANARD) en Santo Domingo y Nagua.

La iniciativa estuvo dirigida a reforzar la conciencia sobre la lucha contra el dopaje, instando a los deportistas a proteger su salud y a construir carreras basadas en el esfuerzo legítimo.

Durante la actividad, se destacó la presencia del medallista olímpico Gabriel Mercedes, cuya participación aportó valor y motivación a los asistentes, junto al atleta internacional David Méndez, quien compartió su experiencia en el proceso de sanción.

Las jornadas incluyeron una conferencia central impartida por la presidenta de ANARD, Laura Anabel Pinedo, quien subrayó la importancia de la prevención como herramienta clave para evitar violaciones al reglamento antidopaje.

En su intervención, insistió en que el Juego Limpio representa el compromiso individual de cada atleta con su integridad y con el honor de representar al país.

El primer encuentro tuvo lugar en el Comité Olímpico Dominicano, reuniendo delegaciones de distintas federaciones que se preparan para competencias internacionales. Al día siguiente, la actividad se trasladó a la UASD en Nagua, donde se puso especial énfasis en la formación de profesores de educación física, considerados pilares en el desarrollo de futuras generaciones deportivas.

Esta jornada forma parte de la estrategia de capacitación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el objetivo de garantizar que atletas y personal técnico cumplan con los más altos estándares internacionales.

El evento concluyó con la firma simbólica de un mural de compromiso, reafirmando la apuesta del deporte dominicano por la honestidad y el respeto a las reglas.