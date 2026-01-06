Jorge Subero Isa, el nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo

Este lunes, mediante el decreto número 1-26, el presidente Luis Abinader designó a Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Subero Isa nació el 9 de marzo de 1947 en San José de Ocoa, una provincia ubicada en el sur de República Dominicana. El jurista realizó estudios básicos en su pueblo natal y en 1962 ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para estudiar en la Escuela de Derecho.

“Mi papá y mi mamá no querían que yo fuera abogado. Nunca tuve vocación para el estudio de derecho; sin embargo, los grandes profesores que tuve en esa época me inspiraron a estudiar y debo confesar que no me arrepiento. Posiblemente, si me tocara la oportunidad de volver a estudiar, también estudiaría derecho”, comentó Subero Isa en una entrevista para la Universidad Iberoamericana.

Cambios en la Suprema Corte de Justicia

El letrado fue presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde el 3 de agosto de 1997 hasta diciembre de 2011.

En versiones impresas de Listín Diario de 1997, se pudo constatar como una de las metas de Subero Isa, al ser nombrado como presidente de la SCJ, era que conseguir la confianza del pueblo en la justicia del país.

“El primer paso que nosotros debemos dar es sembrar la semilla en aras de lograr la confianza, la credibilidad y la fe en la justicia dominicana, la cual se encuentra en un estado de deterioro tal que merece su restauración y restablecimiento”, comentó en un articulo publicado el 4 de agosto de 1997.

Durante su estadía en la SCJ hubo un “proceso de organización y reforma de la judicatura en su conjunto, desde la normativa, siguiendo con la infraestructura, funcionamiento interno y de gestión, capacitación y evaluación de jueces y servidores judiciales”, según lo revelado por el portal web con el nombre de Jorge Subero Isa, consultores y asesores estratégicos.

Jorge Subero Isa y Margarita Tavares en las vistas publicas de 1997Fuente externa

Presente en varias posiciones

A través de los años ha ocupado diferentes posiciones jurídicas, la primera fue cuando estuvo al frente del Colegio de Notarios desde 1979 hasta 1981.

Además, fungió como docente en 1974 en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y luego fundó la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana (Unibe) en 1982.

Posteriormente, fue miembro de la Comisión Dominicana para la Implementación de un Sistema de Equivalencias de Títulos entre el Reino de España y la República Dominicana y miembro del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional, hasta el año 1997.

En 1994, fue escogido por el Senado de la República, como suplente del presidente de la Junta Central Electoral, doctor César Estrella Sadhalá, después ocupó la presidencia de ese organismo en 1997.

Asimismo, antes de su nombramiento como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, estuvo frente a la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria y la Comisión Consultiva encargada de evaluar la viabilidad de construir un estadio de béisbol en el Ensanche La Fe, Distrito Nacional concebida en junio de 2025.