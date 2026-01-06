¿Quién es el nuevo ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat?

El presidente Luis Abinader designó mediante decreto este martes a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, como nuevo ministro de Agricultura, en sustitución de Limber Cruz.

Oliverio Espaillat, como es mayormente conocido, es un empresario con más de 35 años en el sector arrocero del país y expresidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz).

En 2021 fue reconocido por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) como “Agroempresario del Año 2021”, máximo galardón que entrega esta institución a sus socios.

Asimismo, es miembro de la Comisión Nacional Arrocera y ha sido asesor arrocero de manera honorifica de varios ministros de Agricultura.

Se ha destacado en la innovación y adquisición de equipos de tecnología de punta, utilizada para la siembra mecanizada, recolección de arroz a granel, aplicación aérea de agroquímicos, así como niveladoras de terrenos, drones y cosechadoras automáticas del cereal.

Espaillat también ha apostado al desarrollo de la capacidad de ofrecer asistencia de fumigación aérea y recolección a granel.

El productor es socio de diversas organizaciones del sector agropecuario como la Cooperativa de Productores de Arroz (Coopearroz), Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (Aprano), Asociación de Aplicadores Aéreos (Aplica) y miembro del Consejo de Directores de la JAD, entre otras instituciones.

Inicios

Oriundo de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, Oliverio es hijo de un productor de plátano y desde su adolescencia estuvo involucrado entre cultivos y agricultura.

“Los sábados que eran los días libres, mi padre me despertaba a las 6:00 de la mañana a caminar con él, por la finca de los plátanos y eso nos iba enseñando lo que era el trabajo”, expresó en una entrevista en el pódcast “Conexiones empresariales” de la Cámara de Comercio de La Vega.

Se graduó de Ingeniera Agronómica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) e incursionó en el mundo arrocero en 1989 con uno de sus 11 hermanos, que era productor de arroz, donde experimentó y se dio cuenta cuál era su norte.

Tras esta experiencia, años después arrendó una finca, en Fantino, provincia Sánchez Ramírez y se independizó.

Más tarde se interesó por maquinas cosechadoras de arroz a granel y fumigación, ambos servicios que además de tenerlos en las fincas que administraba, los prestaba a amigos productores del grano.