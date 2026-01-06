Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni es el nuevo director de la DGII

A través del decreto 2-26, el presidente Luis Abinader designó a Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como el nuevo titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Esta entidad era ocupada por Luis Valdez Veras desde agosto de 2020.

En este decreto, dado a conocer este martes, el presidente no especifica si Valdez Veras ocupará otro cargo en su gobierno.

Urrutia Sangiovanni es un profesional destacado en la gestión empresarial y consultoría estratégica.

En su perfil de la red Linkedin, expresa que sus experiencias son acerca de “asesoría impositiva, revisión de cumplimiento fiscal y leyes análogas, auditorías financieras, fiscales y de cumplimiento, revisión de riesgos, auditoría interna”.

Además de este cambio, el presidente Luis Abinader designó a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, ministro de Agricultura; Gloria Reyes, ministra de la Mujer; Mayra Jiménez, al frente de la Dirección de Desarrollo Social Supérate y Geanilda Vásquez, como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales.