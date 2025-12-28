De 79 a 110 pesos, esta es la cronología del precio del pollo en 2025

El comportamiento del precio del pollo en 2025 estuvo marcado por un seguimiento constante entre las cifras oficiales y la realidad del mercado.

A lo largo del año, el producto mostró diferencias entre los precios reportados por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), y los constatados por Listín Diario en colmados, mercados y puntos de venta, evidenciando variaciones territoriales y tensiones en la comercialización de uno de los principales alimentos de la dieta dominicana.

A continuación, se presenta un recuento mes por mes del precio de esta popular proteína:

Enero

El primer mes de 2025 cerró con un precio promedio de RD$80.00 por libra de pollo fresco, según el informe de ProConsumidor, estableciendo el punto de partida del comportamiento del producto durante el año.

Febrero

Se produjo un incremento en el precio, que cerró el mes en RD$84.56 por libra, de acuerdo con los datos oficiales del organismo regulador.

Marzo

Durante marzo se registró una ligera reducción, al finalizar el mes con un precio promedio de RD$83.71 por libra, conforme al Informe de Precios Justos.

Abril

En este mes se presenta un descenso más marcado en el precio de la libra de carne de pollo. ProConsumidor reportó que la libra de pollo cerró en RD$79.11, reflejando una baja con relación a los meses anteriores.

Mayo

Para el quinto mes del año, el comportamiento del precio se mantuvo relativamente estable, con un cierre de RD$79.71 por libra, según el informe oficial.

Junio

Para junio, el precio promedio de la carne de pollo presentó mínimas variaciones y cerró en RD$79.25 por libra, de acuerdo con ProConsumidor.

Julio

ProConsumidor reportó un aumento hasta RD$81.76 por libra. No obstante, a principios de mes, Listín Diario constató en la provincia Barahona que el precio pasó de RD$75 a RD$82 por libra, una diferencia de RD$7, equivalente a un incremento de 9.3 % en comparación con el valor anterior.

Agosto

Estuvo marcado por denuncias sobre escasez y alzas. El exsenador y agrónomo Adriano Sánchez Roa señaló que el aumento del precio del pollo, que superaba los RD$100 por libra en numerosas localidades, respondía a la falta de planificación gubernamental frente a los efectos del intenso calor sobre la producción avícola.

En ese contexto, ProConsumidor desmintió versiones que situaban el precio en RD$125 y reportó que el mes cerró con un promedio de RD$85.81 por libra.

En el mismo período, Listín Diario verificó que comenzó a escasear la carne blanca en los principales mercados del Cibao, provocando aumentos significativos: la libra se vendía a RD$60 en granjas, RD$75 en los mercados y hasta RD$100 en los colmados.

Septiembre

Para septiembre, el informe de ProConsumidor reflejó un nuevo incremento, al cerrar el mes con un precio promedio de RD$87.91 por libra.

Octubre

En octubre se produjo una leve variación a la baja, con un cierre de RD$87.38 por libra, según el organismo regulador.

Noviembre

Durante noviembre, el precio promedio volvió a mostrar un ligero aumento, al situarse en RD$87.61 por libra, de acuerdo con ProConsumidor.

Diciembre

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca-Licey (Approamoli), Ambiorix Cabrera, advirtió que el precio del pollo podría aumentar de manera significativa a partir de la semana de Navidad.

A estas alertas se sumó la Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana, que expresó su preocupación por un posible desabastecimiento y por la tendencia al alza del producto en plena temporada navideña, calificando la situación como una “crisis mayúscula” en la comercialización del pollo.

Pese a estas advertencias, el último informe de ProConsumidor correspondiente al 10 diciembre situó el precio promedio en RD$85.99 por libra.

Sin embargo, en este mismo mes, en la mayoría de los supermercados de la capital dominicana el precio del pollo fresco entero está a RD$79 la libra y en los colmados oscila entre 100 y 110 pesos por libra, dependiendo la zona.

Mientras que en Barahona, Listín Diario comprobó que la libra de pollo se vendía a RD$95.00, cinco pesos más que la semana anterior, lo que representó un incremento aproximado de 5.56 %.

La libra de pollo alcanza hasta los RD$110 en Barahona Lea también

En el municipio de Jaquimeyes, el precio alcanzó los RD$110.00. En general, este diario constató que el pollo se comercializaba entre RD$95 y RD$100 por libra en los mercados.