Comerciantes dicen pollo podría llegar a RD$200 la libra por desabastecimiento

La Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana mostró su preocupación por lo que consideran un desabastecimiento en la comercialización del pollo y la tendencia a la alza de su precio en plena época navideña.

El presidente de la Confederación, Gilberto Luna, expresó que el gremio está alarmado por el proceso alcista que se ha registrado de la canasta familiar y afirmó que existe “una crisis mayúscula en la comercialización del pollo en el país en este momento”.

Sostuvo que el Gobierno y el Ministerio de Agricultura “no pegan una”, ya que desde hace varios días hay un gran desabastecimiento de pollo en los mercados, lo que dijo está produciendo una fuerte alza en el precio de la libra de pollo, la cual aseguró ya supera los RD$125 en algunas regiones del país.

Luna indicó que los mercados están desabastecidos, por lo que se prevé que para la cena de navidad cueste hasta 200 pesos la libra.

“Esto sucede porque es un Gobierno sin planificación, y el Ministerio de Agricultura parece ser una herencia que le dejaron al actual incumbente, que no ha hecho más que destruir el sector agropecuario por su mala gestión, que he sabido por todo el mundo, menos por las autoridades del Palacio Nacional, aseguró Luna en una nota enviada a los medios de comunicación.

La libra de pollo alcanza hasta los RD$110 en Barahona Lea también

Carne de cerdo

En otro orden, la Dirección General de Ganadería aseguró que han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la comercialización justa de la carne de cerdo en la temporada navideña.

El director general de Ganadería, Abel Madera Espinal, aseguró que la institución ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar un comercio digno en esta época de pascuas.

Ante la reciente denuncia de algunos porcicultores nacionales que deploraron problemas para la obtención del permiso que les autorice trasladar cerdos al mercado, señalando que el precio de los permisos no resultaba en inconvenientes, pues, según declaraciones, figura entre RD$100 y RD$150 la libra. Razonaron que el manejo de la Peste Porcina Africana no era el adecuado, trayendo inconvenientes para ellos en el país. No obstante, Madera Espinal respondió que el proceso está bastante perfeccionado, al punto de reducir los plazos en días u horas.

“Realmente eso se ha optimizado mucho y se están dando resultados hasta en 24 horas”, respondió al Listín Diario, advirtiendo sobre algunos casos de comerciantes que andan sin documentación y buscan saltarse la secuencia establecida.

Asimismo, afirmó que para este período navideño 2025 hay cerdos criollos suficientes, con una producción que rebasa la del año pasado. Se recuerda que hace unos días el presidente de la federación, Iván García, informó que el 85% de la carne de cerdo que se está consumiendo a nivel nacional es importada con precios más accesibles que los locales.

La incidencia de la peste porcina africana en este producto no representa ningún riesgo nacional a su consideración, debido a los controles de erradicación realizados, con el resultado de lograr un debido abastecimiento al mercado.

“No está afectando el comercio en lo absoluto. Los productores de cerdo están al día con sus pruebas y se están sacando buena cantidad de cerdo en esta semana y la próxima semana para abastecer el mercado”, argumentó.

Pro Consumidor supervisará las ventas de carne Lea también

El director de Ganadería, Abel Madera Espinal, negó rotundamente un posible aumento en el precio de la carne de cerdo, señalando la estabilidad que ha mantenido en los últimos años, donde, según sus cálculos, el kilo en ronda los RD$150 y RD$155.

Mientras, los criadores de cerdo señalaron un impacto tras una supuesta reducción del 80% en su población, estimándo que la libra de cerdo asado rondará los RD$700.

De acuerdo a los precios fijados por la Federación de Comerciantes la pierna de cerdo importada estará a RD$105 y RD$110 la libra, mientras que en supermercados y colmados figura en RD$120 y RD$130; la pierna de cerdo criollo, 115 pesos la libra y en los supermercados y colmados RD$135.