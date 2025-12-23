Víspera de Nochebuena mantienen altos precios en artículos de la canasta básica

El último mes del año suele estar marcado por el disparo de los artículos en la canasta básica junto con el grito desesperado de los consumidores, quienes buscan con astucia los precios más accesibles para sus bolsillos.

Tras varios recorridos por periodistas del Listín Diario en los distintos mercados del Gran Santo Domingo, expresiones como “¡está carísimo!”, “¡todo caro!” o “¡por las nubes!” fueron de las más escuchadas en los comercios ante la mirada de resignación de los vendedores.

Y es que los alimentos de temporada como la carne de pollo figuran entre RD$90 y RD$100 en algunos colmados de los barrios, la carne de cerdo entre RD$130 y RD$150, donde una pierna de cerdo podría llegar hasta RD$3,000 y la carne de res hasta en RD$175.

Comerciantes dicen pollo podría llegar a RD$200 la libra por desabastecimiento Lea también

Otros alimentos como la papa, zanahoria, el arroz, guandules o plátanos también experimentan un alza en sus precios de entre RD$50 e incluso RD$150, con la inquietud atada de los negociantes ante no poder controlar si esto afectará o no sus ventas.

Para ilustrar, el vendedor Rafael en Villa Juana comentó que carnes como el pollo circulaban en el mercado a RD$60, pero hace unos meses la comercia en RD$90 y esperando a que incremente más en su monto.

“Todo el mundo se está quejando porque la gente está comiendo obligado, porque hay que comer”, comentó molesto al pensar en su clientela.

Pensamiento similar tuvo también Nicolás de la Cruz en el mismo mercado al reconocer: “Los clientes se quejan, pero ya ellos saben que la cosa está cara”.

Aún con las renuencias, el flujo para estos días va en aumento, siendo notables las aglomeraciones que se reúnen en los mercados, supermercados y colmados para abastecerse de los productos para la cena navideña, pues, pese a todo, “hay que comer igualmente”.

Precios oficiales

Según informaciones recientes de la Federación Dominicana de Comerciantes, los precios oficiales de la temporada se mantendrán “accesibles” para los locales, considerando el dinamismo que los próximos días traerán consigo.

Así, la libra de cerdo debe rondar entre RD$105 y RD$140 según la porción del animal criollo, y el criollo está RD$105 y RD$110 pesos la libra, mientras que en supermercados y colmados figura en RD$120 y RD$130 la libra; la pierna de cerdo criollo, 115 pesos la libra y en los supermercados y colmados RD$135 y RD$150.

La masa de cerdo a 140 pesos la libra, RD$150 y RD$160; chuleta de cerdo fresca a RD$95 y RD$110 pesos la libra, RD$120 y RD$130; costillita de cerdo con piel a RD$150 la libra y sin piel a RD$175 la libra, costilla de cerdo ahumada RD$115 y RD$120 pesos la libra, mientras que en los supermercados y colmados a RD$130 y RD$140.

El pollo, mientras tanto, se ofrecerá a RD$78 la libra en el interior y en el Gran Santo Domingo a RD$87 la libra y con marcas procesadoras entre RD$95 y RD$100.