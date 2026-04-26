Sospechoso del tiroteo en la gala de Washington expresó quejas contra Trump en escritos a su familia

El hombre acusado de abrir fuego en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca arremetió contra las políticas de la administración Trump y se refirió a sí mismo como un "asesino federal amistoso" en escritos enviados a miembros de su familia minutos antes de un ataque que las autoridades creen cada vez más que tuvo motivaciones políticas, según un mensaje revisado por The Associated Press.

Los escritos, enviados poco antes de que se produjeran los disparos el sábado por la noche en el Washington Hilton, hacían repetidas referencias al presidente Donald Trump sin nombrarlo directamente y aludían a quejas sobre una serie de acciones de la administración, incluidos los ataques estadounidenses contra barcos acusados de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental.

Los investigadores consideran que los escritos, junto con un rastro de publicaciones en redes sociales y entrevistas con miembros de la familia, constituyen algunas de las pruebas más claras hasta el momento sobre la mentalidad del sospechoso y sus posibles motivos.

Las autoridades descubrieron lo que un agente de la ley describió como numerosas publicaciones en redes sociales contra Trump vinculadas al sospechoso, Cole Tomas Allen , un hombre de California de 31 años acusado de intentar burlar un puesto de control de seguridad en la cena mientras estaba armado con varias pistolas y cuchillos.

Según un agente de la ley que no estaba autorizado a hablar sobre la investigación en curso y que habló bajo condición de anonimato, el hermano de Allen se puso en contacto con la policía de New London, Connecticut, tras recibir los escritos.

El Departamento de Policía de New London informó en un comunicado que una persona se comunicó con ellos a las 10:49 p. m., aproximadamente dos horas después del tiroteo, para compartir información relacionada con el mismo. El departamento de policía indicó que inmediatamente notificó a las autoridades federales.

La hermana de Allen, residente de Maryland, declaró a los investigadores que su hermano había comprado legalmente varias armas en una armería de California y las guardaba en la casa de sus padres en Torrance sin su conocimiento, según informó un funcionario. La hermana describió a su hermano como propenso a hacer declaraciones radicales, añadió el funcionario.

Los escritos examinados por AP superaban las 1000 palabras y se leían como un mensaje divagante y profundamente personal, que comenzaba de forma casi abrupta con un informal «¡Hola a todos!» antes de pasar a disculparse con familiares y compañeros de trabajo, e incluso con desconocidos que temía que pudieran verse involucrados en la violencia. La nota oscilaba entre la confesión, el resentimiento y la despedida, con Allen agradeciendo a las personas de su vida al mismo tiempo que intentaba explicar el ataque.

En otros momentos, osciló entre la ira política, las justificaciones religiosas y las refutaciones a supuestos críticos. También lanzó una crítica mordaz sobre la seguridad del Washington Hilton, ridiculizando lo que describió como precauciones laxas y expresando su sorpresa por haber podido entrar al hotel armado sin ser detectado.

“AP limita el uso de los escritos y publicaciones en redes sociales de los atacantes para evitar amplificar sus ideas o incitar a imitadores. AP opta por resumir sus palabras y centrarse principalmente en las víctimas y las investigaciones”, explica la agencia de noticias.

Según un agente de la ley y otro que también habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre la investigación en curso, Allen compró legalmente una pistola semiautomática calibre .38 en octubre de 2023 y una escopeta calibre 12 dos años después.