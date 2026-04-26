Siete duplas de padre-hijo han dirigido en Grandes Ligas

La gerencia de los Boston Red Sox sorprendió al mundo del béisbol tras tomar la decisión de prescindir de Alex Cora como dirigente, junto a una parte importante de su cuerpo de coaches.

En su lugar, fue ascendido Chad Tracy, quien se desempeñaba como dirigente en Triple A desde 2022. Tracy asumirá como manager interino del conjunto, y con este nombramiento pasa a formar parte de una exclusiva lista: se convierte en la séptima dupla de padre e hijo en dirigir en las Grandes Ligas.

Su padre, Jim Tracy, tuvo una extensa trayectoria como capataz en las Mayores entre 2001 y 2012. Inició con los Los Angeles Dodgers (2001-2005), luego dirigió a los Piratas de Pittsburgh (2006-2007) y más adelante a los Colorado Rockies (2009-2012). En 2011 fue reconocido como Manager del Año en la Liga Nacional.

Otra dupla destacada es la de Felipe Alou y su hijo Luis Rojas. Felipe hizo historia al convertirse en el primer dirigente dominicano en Grandes Ligas, al frente de los Expos Montreal (1992-2001), y posteriormente dirigió a los Gigantes de San Francisco (2003-2006). Luis, por su parte, fue manager de los New York Mets entre 2020 y 2021.

La primera dupla en lograr este hito fue la de Connie Mack y su hijo Earle Mack. Connie dirigió a los Atléticos de Filadelfia durante 50 temporadas (1901-1950), mientras que Earle asumió funciones interinas con los Filis entre 1937 y 1939 debido a problemas de salud de su padre.

También figuran George Sisler y su hijo Dick Sisler. George fue jugador-dirigente de los St. Louis Browns entre 1924 y 1926, mientras que Dick dirigió a los Cincinnati Reds durante las temporadas de 1964 y 1965.

La lista la completan las duplas de Bob Skinner y Joel Skinner; Bob Boone y Aaron Boone; así como Buddy Bell y David Bell.