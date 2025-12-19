Productores advierten pollo podría aumentar a RD$150

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca-Licey (Approamoli), Ambiorix Cabrera, advirtió que el precio de venta del pollo podría aumentar de manera significativa apartir de la proxima semana.

Según Cabrera, se estima que el precio se elevará a 150 pesos la libra , resaltando que en la zona sur del país ya se está comercializando con este valor.

Cabrera, establece que este aumento de precio se debe a la escasez de pollos que actualmente existe en el territorio nacional.

Explicó que desde la asociación han intentando reunirse con el presidente Luis Abinader en reiteradas ocasiones para abordar el tema avícola y planificar el sector, acción que ha resultado imposible.

“Este es un gobierno muy testarudo y todo lo hacen por debajo de la mesa, el secretario de agricultura le entregó el sector a ocho empresas.” subrayó Cabrera, indicando que solo un pequeño grupo se esta beneficiando de la producción avícola.

Aseguró, además, que las grandes empresas venden los pollos a 50 y 60 pesos en granja.

Primera navidad sin pollo

Asimismo, Cabrera mostró preocupación ante lo que podría ser “la primera navidad sin pollo” en el país, debido al poco flujo de dinero, además de que por el aumento del precio, el pollo no será tan asequible como años anteriores.

“El pollo se vendía porque era un producto asequible para el pueblo, sin embargo, tampoco hay dinero” matizó sobre la situación.

Los más afectados

Los pequeños y medianos productores siempre han sido los más afectados debido a las especulaciones en los precios del pollo, misma que según Cabrera, “se han diseñado para que un grupito se quede con todo”.

Desabastecimiento

Recientemente, la Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana mostró su preocupación por lo que consideran un desabastecimiento en la comercialización del pollo y la tendencia al alza de su precio. Este gremio criticó el manejo de las autoridades del Ministerio de Agricultura y del Gobierno ante la situación que vive el sector avícola y los altos precios de los productos de la canasta básica.

“Esto sucede porque es un Gobierno sin planificación, y el Ministerio de Agricultura parece ser una herencia que le dejaron al actual incumbente, que no ha hecho más que destruir el sector agropecuario por su mala gestión, que he sabido por todo el mundo, menos por las autoridades del Palacio Nacional, aseguró Luna en una nota.

Alza se siente en provincias

En Barahona, la libra de pollo se vende actualmente a RD$95.00, cinco pesos más que la semana pasada, cuando se comercializaba a RD$90.00, lo que representa un incremento aproximado de 5.56%. No obstante, el precio varía según la localidad. En el municipio de Jaquimeyes, por ejemplo, la libra alcanza los RD$110.00, según constató Listín Diario mediante consultas a vendedores y consumidores.

En Pedernales, la libra se vende alrededor de RD$100.00, aunque puede aumentar en comunidades más apartadas, informó el periodista Alberto Odalis Báez.

Este aumento, a pocos días de la Nochebuena, impacta la economía de las familias, especialmente las de menores ingresos, para quienes el pollo es la proteína más accesible.