Ana Villanueva, gran medallista como atleta y ahora procura serlo como entrenadora

Luego de tener una carrera como atleta que la llevó a la inmortalidad en 2024, Ana Villanueva, quien lleva el deporte en el cuerpo, se ha planteado el desafío de triunfar también como entrenadora con la selección femenina de karate.

El reto mayor en los dos años que ha venido trabajando en el staff de entrenadores de la Federación Dominicana de Karate, lo tendrá en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, justa en la que se colgó dos preseas doradas, una de plata y tres de bronce.

Ana se siente cómoda (“como pez en el agua”) de formar parte del cuerpo técnico de lujo, que encabezan Bernardo --Tony—Mesa, Antonio –Toñito--- Vólquez y Yuniesky Silverio, entrenadores que le ayudaron tanto en su crecimiento atlético.

“Lo disfruto, me encanta”, enfatiza sobre la oportunidad de contar como compañeros con profesionales que “también me están dando la oportunidad para poder demostrarles que podemos hacer el trabajo de este lado”.

Tony Mesa resalta que tuvo la suerte de ser su entrenador durante mucho tiempo y percibió en ella la perseverante característica de que cuando se propone algo llega hasta el final, si es necesario, para lograrlo.

gran Proyección

Desde ya sus nuevos colegas vaticinan que la cotuisana de 43 años es una de las mujeres que mejor se proyectan como tal en una faceta de esta milenaria disciplina japonesa mayoritariamente dominada por los hombres.

Cuando concluyó su carrera como atleta en la federación decidieron proyectarla como entrenadora y en este momento es una de las mujeres que mejor se proyecta no solo por los conocimientos técnicos tácticos que tiene producto de su desarrollo competitivo, sino también porque es una muchacha que se prepara continuamente.

“No es una persona que se basa en lo que ella fue, sino está tratando de ver lo que se está haciendo a nivel internacional, consulta continuamente, va a los lugares a observar que se está haciendo para ponerlo en práctica, participa en todos los procesos para superarse”, subraya Mesa para luego agregar que recientemente ella obtuvo la certificación de “Coach Panamericana” y que están dando los pasos para que en breve tiempo alcance, además, el de “Coach Mundial”.

Otra de las cualidades que se destacan de ella es que sabe mantener la diferencia en la relación atleta- entrenador, comunicándose adecuadamente y manteniendo la línea de respeto cuando tiene que hacerlo en su momento determinado.

Ana mientras departía recientemente con Colí, la mascota oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ´Santo Domingo 2026".

el elogio de "Borola"

“Ana tiene un carisma especial. Es amorosa, es enérgica cuando tiene que aplicar las normas, pero lo que más nos impresionó a nosotros es el deseo de ella de aumentar su capacidad”, declaró, a su vez, el presidente de la federación, José Luis Ramírez

“Borola”, como le llama la mayoría, dijo que la ex karateca es la persona indicada para dar un acompañamiento en los entrenamientos debido a que es joven aún y se mantiene en muy buena condición física para complementar la parte teórica con la práctica, lo cual ya se le dificulta a Mesa y “Tonito”, que ya rebasaron la barrera de los 60 años.

SEPA MÁS

Los Panamericanos en Guadalajara 2011, le dieron la oportunidad de mostrar su crecimiento, obteniendo el oro; y en la cita de Toronto 2015, se convirtió en la única karateca dominicana en ganar oro en dos versiones de los Panamericanos.

En el 2012 Ana se convirtió en la primera dominicana en ganar la medalla de bronce en la modalidad kumite. Esto ocurrió en el Mundial de Karate celebrado en París, Francia.

Dejó su huella en Campeonatos Panamericanos, ganando oro en el de México 2009; plata en México 2011; oro y bronce en Nicaragua 2012; oro en Perú 2014; bronce en Toronto 2015; dos de oro en Curazao 2017 y plata en el de Panamá 2019.