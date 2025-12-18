Productores avícolas de Moca advierten aumentaría a 150 la libra del pollo en las próximas semanas

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca-Licey (Approamoli), Ambiorix Cabrera, advirtió que el precio de venta del pollo podría aumentar de manera significativa desde la proxima semana.

Según Cabrera, se estima que el precio se elevará a 150 pesos la libra, resaltando que en la zona sur del país ya se está comercializando con este valor.

Cabrera establece que este aumento de precio se debe a la escasés de pollos que actualmente existe en el territorio nacional.

Explicó que desde Approamoli han intentando reunirse con el presidente Luis Abinader en reiteradas ocasiones para abordar el tema avícola y planificar el sector, accion que ha resultado imposible.

“Este es un gobierno muy testarudo y todo lo hacen por debajo de la mesa”, subrayó Cabrera, indicando que solo un pequeño grupo se está beneficiando de la producción avicola.

Aseguró ademas, que las grandes empresas venden los pollos a 50 y 60 pesos en granja.

Primera navidad sin pollo

Asimismo, Cabrera mostró preocupación ante lo que podría ser “la primera Navidad sin pollo” en el país, debido al poco flujo de dinero, ademas de que por el aumento del precio, el pollo no será tan asequible como años anteriores.

“El pollo se vendía porque era un producto asequible para el pueblo, sin embargo, tampoco hay dinero” matizó sobre la situación.

Los más afectados

Los pequeños y medianos productores siempre han sido los más afectados debido a las especulaciones en los precios del pollo, mismas que según Cabrera, “se han diseñado para que un grupito se quede con todo”.