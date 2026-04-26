Machado dispara dos vuelacercas, pero no evita revés de San Diego ante Arizona

Ildemaro Vargas extendió su racha de hits con un jonrón y cuatro carreras impulsadas, Tim Tawa conectó un grand slam en la séptima entrada de seis carreras y los Diamondbacks de Arizona remontaron el domingo para derrotar a los Padres de San Diego 12-7 y dividir la serie de dos juegos disputada en la Ciudad de México.

En la séptima entrada, con el marcador 7-2 en contra, el batazo de Tawa al jardín izquierdo impulsó las carreras de José Fernández, Nolan Arenado y Alek Thomas, mientras que Lourdes Gourriel Jr. conectó un doble de dos carreras para anotar la carrera de la victoria.

Vargas, que bateó de 3-5 en el partido, conectó un jonrón solitario en la sexta entrada contra Michael King para extender su racha de hits a 24 juegos. La racha de Vargas está empatada con otras cuatro como la más larga en las Grandes Ligas desde 2024, solo superada por la de Bryan Reynolds, de 25 juegos, del 1 al 29 de junio de 2024.

Manny Machado conectó dos jonrones para los Padres.

Ryan Thompson (2-0) lanzó una séptima entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Bradgley Rodríguez (0-1) cargó con la derrota, permitiendo dos carreras en 2 2/3 entradas.

Los dos equipos conectaron un total de seis jonrones el domingo, una cifra inferior a los 11 que se batearon en la Ciudad de México cuando los Padres jugaron contra San Francisco en 2023.

La Ciudad de México se ubica en el Valle de México, en una meseta central elevada a 2240 metros (7350 pies) sobre el nivel del mar. El Estadio Alfredo Harp Helú, sede de los partidos de la Serie Mundial de la MLB en la Ciudad de México, es más alto que el Coors Field de Denver (el estadio más alto de la MLB, a unos 5200 pies).

El partido fue el último de una serie de tres encuentros en la Ciudad de México, pero el comisionado de la MLB, Rob Manfred, dijo que hay planes para regresar.

“No tengo palabras para expresar lo bien que nos va. Estamos muy ilusionados con la idea de hacer cada vez más en México”, dijo Manfred antes del partido. “Vamos a desarrollar un plan estratégico internacional con la MLBPA como parte del proceso de negociación colectiva, y México va a ser una pieza clave en él”.