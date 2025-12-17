La libra de pollo alcanza hasta los RD$110 en Barahona

A medida que se acerca el 24 de diciembre, fecha clave para la tradicional cena de Nochebuena, el precio de la carne de pollo –una de las principales proteínas en la mesa dominicana– registra un alza significativa en municipios de la región Suroeste del país.

En Barahona, la libra de pollo se vende actualmente a RD$95.00, cinco pesos más que la semana pasada, cuando se comercializaba a RD$90.00, lo que representa un incremento aproximado de 5.56%. No obstante, el precio varía según la localidad. En el municipio de Jaquimeyes, por ejemplo, la libra alcanza los RD$110.00, según constató Listín Diario mediante consultas a vendedores y consumidores.

Este aumento, a pocos días de la celebración navideña, impacta de manera directa la economía de las familias, especialmente las de menores ingresos, para quienes el pollo es la proteína más accesible. Comerciantes señalan dificultades en el abastecimiento, lo que incide en el alza del precio.

Maikel Peguero, vendedor de pollo en el sector Palmarito, explicó que se vio obligado a trasladarse hasta Jaquimeyes para adquirir el producto, debido a la escasez en granjas locales. “Allá lo compramos a RD$110 la libra, y aquí lo vendemos a RD$95 para no afectar tanto a la gente”, dijo.

Consumidores expresaron preocupación por el encarecimiento sostenido de los alimentos básicos. “Cada día el dinero rinde menos. Los productos que más consumimos son los que más suben”, lamentó un residente que prefirió no identificarse. El incremento del precio del pollo no se limita a Barahona.

En Pedernales, la libra se vende alrededor de RD$100.00, aunque puede aumentar en comunidades más apartadas, informó el periodista Alberto Odalis Báez.