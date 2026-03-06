Freddy Zamora, de Nicaragua: No le tenemos miedo a nadie en el Clásico Mundial

El primer rival de la República Dominicana para esta edición del Clásico Mundial de Béisbol será Nicaragua, país que llega con pocos chances reales.

Al contrario de República Dominicana, Nicaragua no cuenta con una cantera llena de estelares, siendo Mark Vientos el de más cartel; sin embargo, sus jugadores se mantienen positivos sobre el encuentro contra Dominicana y el resto del torneo.

"Nosotros no le tenemos miedo a nadie", fue lo exclamado por Freddy Zamora, quien se perfila a ser el campo corto de esa selección.

Zamora manifestó que aunque está conciente del buen equipo con el que cuenta República Dominicana, ellos van con positivimo y entusiasmo.

"Nosotros sabemos que Dominicana es un gran equipo, pero para nosotros es solo prepararnos con confianza", expresó Zamora.

Se juega con mucha pasión

El mismo destacó que Nicaragua es un equipo que juega "con mucha pasión" y que se mantiene avanzando en el béisbol y "piensa él", está cerca del nivel de República Dominicana y Venezuela.

Alineación

La selección nacional se enfrentará ante Nicaragua a las 8:00 P.m., (hora dominicana), con Cristopher Sánchez como el pitcher abridor.

Esta es la alineación de RD para el partido contra Nicaragua:

1. Fernando Tatis Jr. RF

2. Ketel Marte 2B

3. Juan Soto LF

4. Vladimir Guerrero Jr. 1B

5. Manny Machado 3B

6. Junior Caminero DH

7. Julio Rodríguez CF

8. Austin Wells C

9. Geraldo Perdomo SS