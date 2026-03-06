Resultado del Clásico Mundial: Dominicana aplastó Nicaragua al compás de tres jonrones

¡Otra vez Junior Caminero! Y otra vez por el center field.

Al bateador designado de la República Dominicana le gustan estas situaciones de aprietos. Ya lo había demostrado en el último partido de la final de LIDOM 2024-25, y lo volvió a hacer ayer en su debut en el Clásico Mundial.

Ese cuadrangular de Caminero le quitó presión al equipo criollo, que llevaba un toma y daca con Nicaragua. En la baja del sexto episodio, conectó una línea que voló la pared del jardín central y colocó el partido 5-3.

Luego de ese batazo, en las dos entradas siguientes, la selección nacional fabricó siete carreras más, impulsadas por jonrones de Julio Rodríguez y Oneil Cruz.

El pitcheo

Cristopher Sánchez tuvo un inicio difícil. Por primera vez en su carrera permitió al menos seis hits en menos de dos entradas y salió del partido tras lanzar apenas una entrada y un tercio.

Sin embargo, a pesar de su corta actuación, Sánchez hizo historia en el Clásico Mundial al ponchar a cuatro bateadores en el primer episodio.

Fernando Tatis Jr., de República Dominicana, celebra que Junior Caminero conectara un jonrón de dos carreras durante un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Nicaragua. 6 de marzo de 2026.Lynne Sladky/ AP

La victoria quedó en manos de Seranthony Domínguez, quien lanzó el sexto inning sin permitir daños.

Las carreras

En la primera entrada, Nicaragua produjo una carrera a pesar de recibir cuatro ponches de Cristopher Sánchez.

Chase Dawson llegó a primera luego de abanicar un pitcheo salvaje que no pudo dominar el receptor dominicano Austin Wells. Luego, con las bases llenas, Ismael Munguía conectó una línea suave al central que impulsó a Dawson.

Al cierre del primero, los criollos respondieron con sencillo de Fernando Tatis Jr. y, posteriormente, un doble de Ketel Marte produjo la carrera del empate. Juan Soto rodó por segunda y Vladimir Guerrero Jr. impulsó la segunda con un batazo por el campocorto.

Juan Soto, de República Dominicana, reacciona después de conectar un sencillo durante la tercera entrada de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Nicaragua. 6 de marzo de 2026, en Miami.AP/Lynne Sladky

Los nicaragüenses reaccionaron y retomaron la ventaja tras un doble de Freddy Zamora, que remolcó a Cristhian Sandoval. Luego, Chase Dawson conectó sencillo al jardín izquierdo para colocar el partido 3-2.

En el cierre del tercer episodio, los dominicanos igualaron el encuentro a tres carreras con un sencillo de Julio Rodríguez, que permitió anotar a Geraldo Perdomo.

Vladimir Guerrero Jr., con las bases llenas, elevó al izquierdo y remolcó la sexta carrera para el equipo dominicano.

Un gran rally

En la octava el “plátano power” hizo un rally de seis carreras .

Julio Rodríguez comenzó la entrada con jonrón, Luego, Gerardo Perdomo recibió boleto, mientras que Fernando Tatis Jr. pegó hit al central.

Oneil Cruz entró como bateador emergente de Ketel Marte, quien fue golpeado en el codo, y conectó cuadrangular enorme por el jardín derecho.

Soto llegó a la inicial por base por bolas, Vladimir Guerrero Jr. dio un doble al izquierdo y Julio Rodríguez culminó el rally con sencillo al izquierdo.

Los tres últimos out fueron realizados por Gregory Soto y Elvis Alvarado.