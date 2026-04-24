Cibao FC y Pantoja juegan este sábado previo a la semifinal

Cibao FC y el Club Atlético Pantoja jugarán este sábado un partido que servirá como cierre de la Liguilla y que será un preámbulo entre ambos oncenos, de cara a la cita que tienen en la semifinal del campeonato de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

El encuentro entre los clubes más ganadores de la LDF, será a las 4:00 de la tarde de este sábado, en el estadio Panamericano.

Los técnicos trazarán sus estrategias, más pensando en la semifinal, que el mismo encuentro de este sábado.

El onceno naranja está clasificado primero en la liguilla, mientras que Pantoja tiene asegura la cuarta plaza clasificatoria.

La otra semifinal será entre Delfines del Este y el debutante Salcedo FC, quienes quedarán segundo y tercero.

Cibao FC con Junior Scheldeur como Director Técnico, domina la Liguilla con 27 puntos, producto de 7 triunfos, 6 empates y una derrota.

Pantoja tiene 19 puntos y el cuarto puesto asegurado, con 4 triunfos, 7 empates y 3 derrotas.

Los goleadores del Cibao, encabezado por Rivaldo Correa y Ángel Pérez con 10 cada uno, tiene 21 goles anotados, mientras que los porteros Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías, Elián Beras y Enzo Guzmán, solamente ha permitido 11 para un positivo de más 10.

Otros goleadores de los campeones defensores que se han destacados son, Edwarlyn Reyes con 6 goles, Julio César Murillo, Wilman Modesta y Cesarín Ortiz, quien logró un doblete el pasado domingo, tienen 4 cada uno; Carlos “Caballo” Ventura terminó con 3, Javier Roces, Walter Acuña, Julián Gómez y Leonardo Villalba con 2.

Se anotan con uno, el Capitán Jean Carlos López, Yunior Peralta, Gabriel Peguero, Gonzalo Alarcón, Elián López, Omar De la Cruz y Kleimar Mosquera, con uno p9or cabeza.

La defensa y porteros de Pantoja, tienen un saldo positivo de más 5, conseguidos con 22 goles a favor y 17 en contra.

El mejor goleador de Pantoja es Louka Bertrand con un total de 14 goles, Carlos Sarante tiene 8, Luis Espinal con 6, Fabricio Moreno con 5, Gerard Lavergne con 4, Yordi Álvarez y Jeremy Báez con 3, Edison Guerrero 2 y Alejandro Rodríguez con uno.