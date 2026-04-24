Tras dos meses de guerra, el barril de petróleo supera los 100 dólares en el mundo

Los precios del petróleo subieron y las bolsas se mostraron cautelosas este viernes en Asia, en unos mercados preocupados por la incertidumbre en Oriente Medio, donde el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos permanecen en suspenso.

Hacia la 01:45 GMT, el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía un 1,70% hasta 97,47 dólares.

El Brent del mar del Norte, referente mundial, avanzaba un 1,76% y seguía por encima de la barrera de los 100 dólares (106,92) el barril.

La imposibilidad de desbloquear el estrecho de Ormuz, paso por el que suele transitar una quinta parte del crudo mundial, sigue siendo el tema clave de una economía global puesta al límite por casi dos meses de guerra.

El jefe del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, descartó la reanudación de la navegación por esa vía clave mientras dure el bloqueo estadounidense de los puertos de la República Islámica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el jueves que no tiene prisa en la guerra en Oriente Medio, donde la tregua vigente desde hace dos semanas parece pender de un hilo: los medios iraníes informaron de explosiones por la noche en Teherán.

"La geopolítica sigue dominando el sentimiento del mercado (...). Las informaciones según las cuales Irán estaría desplegando más minas en el estrecho de Ormuz han puesto de manifiesto ciertos riesgos extremos", consideró Lloyd Chan, analista del banco MUFG.

Por su parte, las plazas bursátiles asiáticas siguieron este viernes con cautela los pasos de Wall Street, que cerró en rojo la víspera lastrada por el nerviosismo de los inversionistas ante las incertidumbres en Oriente Medio.

En la Bolsa de Tokio, hacia la 01:45 GMT, el índice estrella Nikkei avanzaba solo un 0,58% hasta los 59.502 puntos.

El Kospi surcoreano, que había batido récords en los últimos días, cedía un leve 0,06% hasta los 6.472 puntos.

Sídney perdía 0,46% y Hong Kong, un 0,75%. Solo Taipéi se mantenía claramente al alza (+2,29%), impulsada por los valores tecnológicos.