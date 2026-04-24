A 61 años de la Revolución de Abril reafirman el compromiso de defender la soberanía

Este 24 de abril se realizó un acto en el panteón de la Patria, en conmemoración al 61 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, allí se reafirmó el compromiso con la defensa de la soberanía nacional y así vez a la memoria de los héroes constitucionalistas.

Durante la actividad, se dio lectura a un documento en el que se destacó que la intervención militar estadounidense de 1965 frenó el proceso democrático impulsado por el pueblo dominicano, impidiendo la consolidación de una república soberana.

El documento también señaló que a más de seis décadas del conflicto, en la actualidad aún persisten condiciones que limitan la autodeterminación del país.

La dirigente María Teresa Cabrera afirmó que este aniversario encuentra a la República Dominicana “recolonizada” y sujeta a intereses externos, lo que representa un reto para los sectores democráticos.

Sostuvo que es necesario articular una unidad patriótica que permita enfrentar el estado de injusticia y avanzar hacia un modelo de nación más equitativo.

Cabrera también criticó que, pese al crecimiento económico registrado en las últimas décadas, la riqueza se mantiene concentrada en pocas manos, mientras amplios sectores de la población viven en condiciones precarias y con salarios insuficientes.

“Por más de 60 años la economía crece y esa riqueza se concentra en dos o tres manos, y la mayoría mal vive. Los salarios son miserables para los trabajadores, y la soberanía de la nación está cada vez más hipotecada”, expresó.

Es precisamente por esto que enfatizó la necesidad de rescatar la soberanía nacional como un paso fundamental para garantizar el bienestar material y espiritual de los ciudadanos.

El acto culminó con un llamado a honrar el sacrificio de los protagonistas de la Revolución de Abril mediante la lucha por una República verdaderamente democrática y soberana.