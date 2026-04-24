Gustavo Petro visitará este viernes a Delcy Rodríguez en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela espera recibir este viernes al mandatario de la vecina Colombia, Gustavo Petro, en la que sería la primera visita de un jefe de Estado a Caracas tras la caída de Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado por Estados Unidos durante una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió las riendas de forma temporal y gobierna bajo fuerte presión de Washington.

El propio Petro anunció su visita, la primera de un jefe de Estado a la Venezuela pos-Maduro. "El 24 de abril voy a ir a Caracas", dijo en un encuentro en España al margen de un foro de líderes de izquierda la semana pasada.

"Si Mahoma no viene a mí, yo voy", justificó el mandatario colombiano al parafrasear un dicho popular y explicar que había invitado sin éxito a Rodríguez a Colombia.

Una reunión entre ambos líderes estaba pautada para mediados de marzo en la parte colombiana de la frontera, pero se canceló a última hora por motivos de seguridad.

Poco después, una delegación de alto nivel de Colombia viajó a Caracas tras la frustrada cita para tratar asuntos de seguridad y energía.

El jueves, los cancilleres de Venezuela y Colombia sostuvieron un encuentro en Caracas en el que repasaron temas fronterizos, consulares, de seguridad y defensa, entre otros, cuya discusión continuará este viernes.

Petro fue un importante aliado de Maduro y condenó en primera instancia su "secuestro" y el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, aunque bajó el tono luego de un encuentro en Washington con el presidente Donald Trump, en el que redujeron las tensiones entre ambos países.

El primer presidente de izquierdas de Colombia visitó Venezuela por última vez en abril de 2024.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros donde grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Uno de los asuntos pendientes entre ambas naciones es un acuerdo para exportar gas venezolano a Colombia, así como la reactivación de un proyecto de interconexión eléctrica.