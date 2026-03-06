Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Béisbol

WBC 2026 

Calendario del Clásico Mundial 2026

El camino de República Dominicana iniciará el 6 de marzo vs. Nicaragua (8:00 de la noche); sigue Países Bajos el domingo 8 marzo (12:00 del mediodía); Israel, el lunes 9 marzo (12:00 del mediodía) y cierra frente a Venezuela el miércoles 11 marzo (8:00 de la noche).

Albert Pujols conversa con Fernando Tatis Jr. y Geraldo Perdomo en la primera práctica conjunta del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Listín DiarioSanto Domingo, RD 

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 contará con 47 partidos y en República Dominicana serán transmitidos por el Grupo de Medios Panorama, en su canal de televisión VTV 32 y la emisora de radio Panorama 96.9 FM.

También se transmitirán en alianza con los canales 10 y 39 del Grupo Corripio.

El camino de República Dominicana iniciará el 6 de marzo vs. Nicaragua (8:00 de la noche); sigue Países Bajos el domingo 8 marzo (12:00 del mediodía); Israel, el lunes 9 marzo (12:00 del mediodía) y cierra frente a Venezuela el miércoles 11 marzo (8:00 de la noche). 

El formato del evento mundialista es el siguiente:

Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026Fuente externa

Los dos primeros partidos de la justa mundialista ya fueron llevados a cabo, por lo menos dos del grupo C.

Australia le ganó a China Taipéi tres carreras por cero y Corea del Sur venció a once carreras por cuatro a República Checa en el Tokio Dome de Japón. 

