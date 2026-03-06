Calendario del Clásico Mundial 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 contará con 47 partidos y en República Dominicana serán transmitidos por el Grupo de Medios Panorama, en su canal de televisión VTV 32 y la emisora de radio Panorama 96.9 FM.

También se transmitirán en alianza con los canales 10 y 39 del Grupo Corripio.

El camino de República Dominicana iniciará el 6 de marzo vs. Nicaragua (8:00 de la noche); sigue Países Bajos el domingo 8 marzo (12:00 del mediodía); Israel, el lunes 9 marzo (12:00 del mediodía) y cierra frente a Venezuela el miércoles 11 marzo (8:00 de la noche).

El formato del evento mundialista es el siguiente:

Clásico Mundial de Béisbol 2026Fuente externa

Los dos primeros partidos de la justa mundialista ya fueron llevados a cabo, por lo menos dos del grupo C.

Australia le ganó a China Taipéi tres carreras por cero y Corea del Sur venció a once carreras por cuatro a República Checa en el Tokio Dome de Japón.