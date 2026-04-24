Filmación película One Attempt Remaining se realiza en centro histórico Puerto Plata

La filmación de la película One Attempt Remaining, una producción de Netflix protagonizada por John Cena y Jennifer Garner, se trasladó hoy al centro de la ciudad, teniendo como escenario principal la Logia Restauración #11, entre el malecón, la calle Separación y Sánchez.

Desde tempranas horas, fue cerrado el tramo comprendido entre la calle Padre Castellanos, 12 de julio y José del Carmen Ariza, incluyendo las calles Sánchez, Mella, Margarita Mears y Separación en ese perímetro.

La filmación está prevista a prolongarse hasta las 10:00 de la noche de este viernes, en esta locación.

La zona está rodeada de camiones con luces, cámaras y equipos de filmación, decenas de actores y extras que trabajan en la filmación y un celoso equipo de vigilantes.

One Attempt Remaining es una película de comedia de Netflix protagonizada por Jennifer Garner y John Cena, dirigida por Kay Cannon; la trama sigue a una pareja divorciada que intenta recuperar una contraseña olvidada de una criptomoneda multimillonaria antes de que venza el plazo de tres días.

El elenco incluye además a Kate McKinnon, Aimee Carrero, Yara Shahidi, Nyambi Nyambi, Larry Wilmore y Gilles Marini.

La filmación ha provocado entusiasmo en la población, ya que es una producción internacional que usa locaciones de gran impacto turístico de Puerto Plata, como el Pueblito, entre Playa Dorada y Costa Dorada, y el centro histórico con algunas de sus calles más emblemáticas, así como la Logia Restauración, cuyo edificio forma parte de los atractivos del centro histórico.

Masones cuestionan uso de templo

La filmación ha desatado un conflicto inédito entre miembros de la masonería, que incluso han dado a conocer públicamente sus discrepancias sobre el uso del templo para esos fines, indicando que no se corresponde con la solemnidad del mismo.

Los denunciantes expresaron su preocupación ante la presunta instalación de un escenario de casino dentro del Salón de los Pasos Perdidos de la Respetable Logia Restauración No. 11, ubicada en la calle Separación esquina avenida Circunvalación Norte (Malecón).

Según se conoce, el montaje del plató cinematográfico en el emblemático lugar incluiría recreaciones de juegos de azar como ruleta, blackjack, craps, punto y banca, póquer y máquinas tragamonedas, como parte de la ambientación requerida por el elenco artístico de una producción asociada a la plataforma Netflix.

Además, cuestionan la transparencia administrativa correspondiente al período 2018-2026.

Las voces críticas consideran que la utilización del recinto genera inquietudes debido al valor histórico y simbólico del templo, el cual, según registros históricos, fue fundado por figuras vinculadas al movimiento restaurador dominicano, entre ellos el general Gregorio Luperón, Pedro Eduardo Dubocq, Segundo Imbert del Monte y otros destacados patriotas.

Uno de los más activos en la difusión de la postura crítica, que ha reproducido en sus cuentas de redes sociales los cuestionamientos, es José Quiroz, con 40 años en la masonería, ex venerable maestro y que ha sido reconocido en múltiples ocasiones.

El 18 de febrero de 2018, el Supremo Consejo del Grado 33, Jurisdicción Masónica de la República Dominicana, proclamó a José Ramón Quiroz Severino como uno de los Soberanos Grandes Inspectores Generales, Miembro Activo, en su gran templo de la ciudad colonial de Santo Domingo por sus grandes méritos acumulados en la masonería.

Filmación película One Attempt Remaining en imágenes

Puerto Plata: Lugar de la filmación.Fuente Externa

Grabación.Fuente Externa

Camarógrafos y organizadores en el set.Fuente Externa

prompt de escenografía en los camiones.Fuente Externa